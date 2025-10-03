México

Encuentran muerto en prisión a Jonathan Hernández, condenado a 77 años de cárcel por feminicidio de Karla Nallely

Jonathan Hernández fue encontrado sin vida en su celda el pasado 30 de septiembre

Por Miguel Flores

El feminicida estaba sentenciado a
El feminicida estaba sentenciado a 77 años de cárcel. (Redes sociales)

Jonathan Salomé Hernández Gueta, quien cumplía una condena de 77 años por el feminicidio de Karla Nallely Reyes, fue hallado sin vida en su celda del Centro de Reinserción Social número 1 de Durango el martes 30 de septiembre de 2024. Las autoridades reportaron el caso como una autolesión, lo que suma un nuevo episodio a un proceso judicial que había captado la atención pública por la gravedad del delito y la severidad de la sentencia.

El hallazgo se produjo cuando personal penitenciario localizó a Hernández Gueta inconsciente en su celda. A pesar de los intentos de reanimación, el interno ya no presentaba signos vitales al momento de la intervención. La Fiscalía General del Estado informó que la autopsia y los peritajes correspondientes determinarán oficialmente la causa de la muerte, aunque el reporte preliminar apunta a una autolesión.

Feminicidio de Karla Nallely

El caso de Jonathan Salomé Hernández Gueta cobró notoriedad en septiembre de 2024, cuando la desaparición de Karla Nallely Reyes, de 23 años, conmocionó a la sociedad de Durango. La joven fue vista por última vez al salir de su trabajo y, días después, sus restos aparecieron en distintos puntos de la ciudad. Las investigaciones señalaron a Hernández Gueta, quien mantenía una relación sentimental y laboral con la víctima, como el principal responsable. Tras aceptar su culpabilidad durante el proceso judicial, el 10 de octubre de 2024 recibió una condena de más de siete décadas de prisión por feminicidio y desaparición forzada, además de multas y la obligación de reparar el daño causado.

En el último año, fuentes penitenciarias confirmaron que Hernández Gueta había presentado episodios de depresión. Estos antecedentes personales plantean interrogantes sobre el seguimiento y la atención psicológica que reciben los internos en el sistema penitenciario.

El feminicida fue encontrado sin
El feminicida fue encontrado sin vida en la cárcel. EFE/Nic Bothma

La muerte de Hernández Gueta dentro de la cárcel no solo marca el cierre de un caso considerado un precedente en Durango por la severidad de la condena, sino que también reabre el debate sobre las condiciones de internamiento y la atención a la salud mental en los centros penitenciarios mexicanos.

