El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

El creador de contenido logró nadar solo en la alberca tras semanas de esfuerzo y apoyo de sus compañeros, emocionando a los fans que siguieron de cerca su evolución en el reality show. (La Casa de los Famosos México)

Previo a la gran final de La Casa de los Famosos México, Abelito ha acaparado la atención del público al dar un paso importante en la alberca, pues durante las primeras semanas nadar solo en la alberca parecía imposible.

En un reciente video captado de la transmisión 24/7 del programa, se observa al creador de contenido lanzarse solo a la piscina y nadar por debajo del agua. Los comentarios no se hicieron esperar, ya que gran parte del público recordó sus primeros días dentro del agua, donde varios de sus compañeros lo auxiliaron.

Internautas se conmueven al ver al creador de contenido nadar solo, Crédito: ViX

Abelito nada solo en sus últimos días dentro de LCDLFMX

Durante las primeras semanas del reality, el miedo intenso que sentía el influencer al agua le impedía intentar flotar. En ese entonces, varios compañeros, incluyendo Guana, Aldo de Nigris y Adrián Di Monte, se involucraron activamente para apoyarlo.

En uno de los primeros intentos, el comediante de “Me caigo de risa” se acercó a su compañero en la piscina para acompañarlo en el proceso.

“Te voy a poner mi brazo aquí, y te voy a soltar”, dijo Guana para brindarle mayor seguridad a Abelito.

Las estrategias de apoyo continuaron con Adrián Di Monte, quien ofreció instrucciones técnicas para ayudarle a flotar: “Mueve los pies en círculo, y las manos no las metas al agua”, explicó, para familiarizarlo con los movimientos de la natación.

(ViX)

A pesar del acompañamiento emocional y técnico, el miedo a hundirse dominó los primeros intentos, pues no conseguía mantenerse a flote; sin embargo, la constancia y el apoyo constante rindieron frutos durante la última semana del programa.

Abelito vence su miedo al agua junto a Aldo de Nigris

En una escena que marcó un antes y un después, Abelito se animó a entrar de nuevo a la alberca, esta vez con la compañía cercana de Aldo de Nigris.

El momento que emocionó a los seguidores del reality show fue cuando descendió las escaleras, logró sumergirse y nadó bajo el agua hasta sujetarse en un tubo de la pared lateral.

Aunque no alcanzó completamente el extremo opuesto de la piscina, sus movimientos indicaron un cambio significativo en comparación con sus primeros intentos.

Aldo de Nigris y Abelito fueron una de las duplas favoritas del reality show.(Captura de pantalla YouTube)

El sobrino de Poncho de Nigris celebró con entusiasmo el logro de su compañero, por lo que el momento se convirtió en uno de los hitos personales más grandes alcanzados por Abelito dentro del reality 24/7.

Por su parte, el público de La Casa de los Famosos resaltó la valentía y perseverancia del habitante, señalando lo esencial que fue el apoyo de sus compañeros, en especial de Aldo de Nigris para que diera el paso final.