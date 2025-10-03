México

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

El influencer dejó atrás sus temores y marcó un antes y un después en su paso por el reality show

Por Jazmín González

Guardar
El creador de contenido logró
El creador de contenido logró nadar solo en la alberca tras semanas de esfuerzo y apoyo de sus compañeros, emocionando a los fans que siguieron de cerca su evolución en el reality show. (La Casa de los Famosos México)

Previo a la gran final de La Casa de los Famosos México, Abelito ha acaparado la atención del público al dar un paso importante en la alberca, pues durante las primeras semanas nadar solo en la alberca parecía imposible.

En un reciente video captado de la transmisión 24/7 del programa, se observa al creador de contenido lanzarse solo a la piscina y nadar por debajo del agua. Los comentarios no se hicieron esperar, ya que gran parte del público recordó sus primeros días dentro del agua, donde varios de sus compañeros lo auxiliaron.

Internautas se conmueven al ver al creador de contenido nadar solo, Crédito: ViX

Abelito nada solo en sus últimos días dentro de LCDLFMX

Durante las primeras semanas del reality, el miedo intenso que sentía el influencer al agua le impedía intentar flotar. En ese entonces, varios compañeros, incluyendo Guana, Aldo de Nigris y Adrián Di Monte, se involucraron activamente para apoyarlo.

En uno de los primeros intentos, el comediante de “Me caigo de risa” se acercó a su compañero en la piscina para acompañarlo en el proceso.

“Te voy a poner mi brazo aquí, y te voy a soltar”, dijo Guana para brindarle mayor seguridad a Abelito.

Las estrategias de apoyo continuaron con Adrián Di Monte, quien ofreció instrucciones técnicas para ayudarle a flotar: “Mueve los pies en círculo, y las manos no las metas al agua”, explicó, para familiarizarlo con los movimientos de la natación.

(ViX)
(ViX)

A pesar del acompañamiento emocional y técnico, el miedo a hundirse dominó los primeros intentos, pues no conseguía mantenerse a flote; sin embargo, la constancia y el apoyo constante rindieron frutos durante la última semana del programa.

Abelito vence su miedo al agua junto a Aldo de Nigris

En una escena que marcó un antes y un después, Abelito se animó a entrar de nuevo a la alberca, esta vez con la compañía cercana de Aldo de Nigris.

El momento que emocionó a los seguidores del reality show fue cuando descendió las escaleras, logró sumergirse y nadó bajo el agua hasta sujetarse en un tubo de la pared lateral.

Aunque no alcanzó completamente el extremo opuesto de la piscina, sus movimientos indicaron un cambio significativo en comparación con sus primeros intentos.

Aldo de Nigris y Abelito
Aldo de Nigris y Abelito fueron una de las duplas favoritas del reality show.(Captura de pantalla YouTube)

El sobrino de Poncho de Nigris celebró con entusiasmo el logro de su compañero, por lo que el momento se convirtió en uno de los hitos personales más grandes alcanzados por Abelito dentro del reality 24/7.

Por su parte, el público de La Casa de los Famosos resaltó la valentía y perseverancia del habitante, señalando lo esencial que fue el apoyo de sus compañeros, en especial de Aldo de Nigris para que diera el paso final.

Temas Relacionados

AbelitoAldo de NigrisLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoViXTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Las mejores canciones para escuchar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Cuál fue la razón por

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamentos cruzados y puede perderse la Copa del Mundo 2026

Chaco Gimenez le manda mensaje

Cómo quitar la mancha oscura del inodoro con dos ingredientes caseros y en pocos minutos

Esta mezcla es efectiva y de bajo costo

Cómo quitar la mancha oscura

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Puerto Vallarta este 3 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Luis Cárdenas

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Las mejores canciones para escuchar

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Alexis Ayala asegura no tener nada personal contra Dalílah Polanco pese a no darle la mano durante su salida de LCDLFMX

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

La Casa de los Famosos México 2025 modifica su horario para la gran final de este domingo

DEPORTES

Chaco Gimenez le manda mensaje

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028