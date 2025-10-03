Clima en México este 3 de octubre: revisa la previsión meteorológica en tu región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 3 de octubre

La interacción de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Un canal de baja presión sobre la vertiente del golfo de México aunado a divergencia generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán.

Otro canal de baja presión sobre el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país, incluido el Valle de México.

Ingreso de humedad proveniente de ambos litorales e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

Continuará el ambiente caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Jueves 02 de octubre:

ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte y sur), Tabasco (sur) y Veracruz (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (costa) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa sur), Sinaloa (costa norte), Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, además de costas de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Oaxaca (sureste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (sureste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.