México

Clima en Culiacán Rosales: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Culiacán Rosales.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se prevé que en Culiacán Rosales habrá un 4% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 37 centígrados y una mínima de 23°. La nubosidad será del 28% y por la noche habrá una posibilidad del 13% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden llegar a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La capital puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCuliacán RosalesSinaloamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

El influencer dejó atrás sus temores y marcó un antes y un después en su paso por el reality show

El miedo que Abelito venció

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Las mejores canciones para escuchar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Cuál fue la razón por

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

El lateral derecho sufrió una rotura de ligamentos cruzados y puede perderse la Copa del Mundo 2026

Chaco Gimenez le manda mensaje

Cómo quitar la mancha oscura del inodoro con dos ingredientes caseros y en pocos minutos

Esta mezcla es efectiva y de bajo costo

Cómo quitar la mancha oscura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Luis Cárdenas

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El miedo que Abelito venció

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Alexis Ayala asegura no tener nada personal contra Dalílah Polanco pese a no darle la mano durante su salida de LCDLFMX

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

DEPORTES

Chaco Gimenez le manda mensaje

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX

Piovi renueva con La Máquina: contrato extendido hasta 2028