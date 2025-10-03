Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

| Fiscalía General del Estado de Tlaxacala

Tras casi cuatro años prófugo, el exalcalde de Xicohtzinco, Tlaxcala, José Isabel N. fue detenido el pasado 2 de octubre de 2025 en el Parque Industrial de Huejotzingo, Puebla. La captura se logró mediante un operativo conjunto entre las fiscalías generales de justicia de Tlaxcala y Puebla tras un seguimiento de inteligencia que permitió ubicarlo en un entorno donde no esperaba ser localizado.

El exfuncionario enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa contra su cuñado, Fernando T., quien fue víctima de un ataque armado el 6 de octubre de 2021. De acuerdo con las investigaciones, José Isabel N. habría ordenado o participado directamente en el atentado, que dejó a la víctima con múltiples heridas de bala y en estado crítico. El caso derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de Tlaxcala.

La detención se concretó tras labores coordinadas entre agentes ministeriales, peritos y la Policía de Investigación, quienes obtuvieron el mandamiento judicial necesario para su captura. Posteriormente, el exalcalde fue trasladado a Tlaxcala, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

La labor política del exalcalde en Xicohtzinco

Durante su gestión como presidente municipal de Xicohtzinco (2017–2021), José Isabel “N” enfrentó diversas controversias, lo cual incluyó señalamientos por presunto desvío de recursos, conflictos con pobladores por obras inconclusas y tensiones políticas que derivaron en protestas. Su prolongada evasión generó indignación entre familiares de la víctima y sectores sociales que exigían justicia.

Las autoridades presentaron la detención como un mensaje institucional sobre la vigencia del Estado de derecho y el compromiso con el combate a la impunidad. “Nadie está por encima de la ley”, señalaron voceros de ambas fiscalías, destacando la precisión del operativo y la colaboración interinstitucional.

Este caso se suma a una serie de acciones recientes que buscan reforzar la credibilidad de las instituciones judiciales en Tlaxcala, marcando un precedente sobre la persecución penal de exautoridades involucradas en delitos graves.

Juan Ramírez Ávalos en medio de presuntas opacidades y crisis política en Tlaxcala

El actual presidente municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, es Juan Ramírez Ávalos, quien asumió el cargo tras las elecciones locales de 2024. Su administración, correspondiente al periodo 2024–2027, ha sido marcada por acusaciones de opacidad, irregularidades en obras públicas y presunto acoso laboral, según reportes de medios locales como e-Tlaxcala.

Regidores del Ayuntamiento han solicitado la intervención del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y de la Secretaría de Gobernación, ante lo que califican como una cadena de abusos administrativos. Entre los señalamientos destacan defectos estructurales en obras inconclusas, falta de transparencia en el manejo de recursos y despidos arbitrarios de personal.

La crisis política ha generado descontento entre ciudadanos que respaldaron inicialmente su proyecto. Hoy, diversos sectores exigen rendición de cuentas y mayor acceso a la información pública, en un municipio que enfrenta tensiones internas y reclamos por gobernanza efectiva.