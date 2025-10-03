Amor en la gran ciudad: el K-Drama de género boys love que provocó discusión en Corea

Amor en la gran ciudad un K-Drama de género boys love. Crédito: Rakuten Wiki

Una de las series surcoreanas que más controversia ha generado, tanto por críticas a favor como en contra dentro de los foros de discusión de fans de los K-Dramas es Amor en la gran ciudad. Esta historia captó la atención del público al colocar en su eje central una narrativa del género boys love.

La serie aborda el tema de las relaciones amorosas en el contexto actual, explorando cómo se viven y expresan ante una sociedad que aún conserva ciertos tabúes. Por ejemplo, el protagonista se enfrentó a fuertes críticas de la gente conservadora de Corea del Sur por realizar este papel y a pesar de ello esta producción se ha convertido en una de las más destacadas dentro de su género.

Su desarrollo muestra la manera en que funcionan los vínculos afectivos dentro de un contexto urbanizado en donde aún existen grupos conservadores. Esta ha sido la clave para conectar con una audiencia que valora este tipo de series, donde no temen a mostrar aspectos de la vida real y cotidiana.

¿De qué trata Amor en la gran ciudad?

Una historia que relata las relaciones amorosas de Go Young. (Merrychristmas y Bigstone Studio)

Esta narrativa es protagonizada por el reconocido y destacado actor Nam Yoon Soo que interpreta a Go Young además de contar con Lee Soo Kyung que hace el papel de Mi Ae quien es su mejor amiga.

La historia relata la vida de Go Young y las relaciones de pareja que tiene a lo largo de sus facetas. Es un joven escritor que durante la universidad comienza a conectar con su sexualidad, lo que lo lleva a salir y conocer más chicos. Y durante un evento, lo descubre una compañera de grado pues lo encuentra besándose con otro hombre.

Por esta situación interactúan y después la vida los lleva a tener una relación entrañable de amistad y complicidad, tanto que se hacen compañeros de piso. Go Young la llega a ver como una de las mujeres más importantes de su vida por lo que se ve afectado cuando ella forma su propia historia y se muda del departamento que compartían. Su relación sigue siendo cercana pero ya a distancia por su contexto de vida laboral y personal.

Go Young tiene diferentes parejas y tras el paso con ellas va viendo cómo se comporta la sociedad cuando ven a un hombre teniendo una relación con alguien de su mismo sexo, pero eso no es impedimento para que el viva el amor de diferentes formas y a su gusto.

¿Dónde ver el K-Drama?

Un K-Drama que aborda un tema que ha recibido mucha aceptación por parte del publico internacional. (Merrychristmas y Bigstone Studio)

Esta es una serie que se estrenó en el mes de octubre del año 2024, cuenta con ocho capítulos y cada uno dura aproximadamente 50 minutos. Se encuentra disponible dentro de la plataforma de Rakuten Wiki con una clasificación para mayores de 17 años.

Los capítulos tienen un orden que va siguiendo el avance cronológico de las etapas por las que va pasando el protagonista. La narrativa fue controversial antes de su estreno, durante y después, pues hubo quejas de grupos conservadores que impidieron cierta difusión de contenido e incluso hicieron que bajaran los tráilers promocionales de la serie.

A pesar de estas situaciones en la audiencia nacional, fue bien recibida por los fans internacionales que lo catalogaron como uno de los boys love más seguidos y aclamados por su narrativa y desarrollo.