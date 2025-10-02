Procesan al “Doble Cero”, presunto líder del CJNG acusado de homicidio en Veracruz

(FGE Veracruz)

Las autoridades de Veracruz informaron que Abraham “N”, un hombre identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Se trata de un sujeto por el que las autoridades ofrecían una recompensa de 350 mil pesos.

El 1 de octubre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó la vinculación a proceso en contra de dos hombres, se trata de un sujeto identificado con el alias 00 y/o Doble Cero, además de Pedro Edui “N”.

Los dos hombre son acusados de homicidio doloso calificado, hechos realizados en contra de una persona con las iniciales J. R. G. el 24 de enero pasado en la colonia Puerto Esmeralda. A ambos les fue dictada la medida de prisión preventiva.

Se le acusa de homicidio calificado. Crédito: Fiscalía General del Estado de Veracruz

El informe de las autoridades refiere que la Fiscalía Regional Coatzacoalcos fue la encargada de la vinculación a proceso contra Abraham “N” y Pedro Edui “N”, ambos considerados objetivos prioritarios en la zona.

“El Doble Cero” en Veracruz

Cabe recordar que el pasado 23 de junio las autoridades informaron sobre el arresto de Abraham “N” en Chiapas. Asimismo, en junio pasado fueron desplegados espectaculares en Veracruz en los que se anunciaba una recompensa para quien aportara información que derivara en la captura del presunto cabecilla del CJNG.

Para el 26 de junio, la Fiscalía de Veracruz informó la vinculación a proceso en contra varias personas que estarían ligadas con El Doble Cero. Se trató de Guadalupe “N”, Leticia “N”, Ramiro “N“. Además de Edui “N”, quien es investigado por delitos contra instituciones de seguridad, así como la posesión de un vehículo robado. Mientras que José de Jesús “N” también habría atentado contra agencias de seguridad.

En total fueron procesadas siete personas (FGE Veracruz)

El Doble Cero aparece en los reportes de la prensa en donde se le identifica como un sujeto implicado en el asesinato del director de Seguridad Pública Municipal de San Juan Evangelista, Mariano Rodríguez Pérez, homicidio que fue realizado en febrero de 2019.

Entregan a “El Peque” a las autoridades de Chiapas

Apenas el pasado 30 de septiembre las autoridades de Guatemala entregaron a elementos de seguridad de Chiapas a Roger Irabier R. L., alias El Peque, quien es señalado como presunto cabecilla del CJNG.

Dicho sujeto era buscado por las autoridades mexicanas desde 2021 debido a que estaría ligado con el delito de homicidio calificado.