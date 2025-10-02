Previsión meteorológica en México por región este 2 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 2 de octubre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 2 de octubre

La onda tropical No. 35 fue absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, la cual interaccionará con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica. Dichos sistemas ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Prevalecerá el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y costa). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Puebla. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Veracruz (costa) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.