Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de octubre: Hay cierres en varias líneas del STC

Tras quejas de usuarios, a las 5:43 horas comienzan a abrir las puertas de estaciones de la Línea 7 del Metro. El STC asegura que se brinda servicio de manera normal en toda la línea.
Usuarios reportan que no hay servicio en la Línea 7 del Metro, de las estaciones El Rosario a Refinería. El STC no ha informado hasta el momento por qué están cerradas las estaciones.
Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Metro de la Ciudad de México se encuentran cerradas hasta nuevo aviso.
Para acceder a la zona centro, las autoridades recomiendan utilizar como alternativas las estaciones Allende de la Línea 2,Mercedde la Línea 1,San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de las Líneas 2 y 8. Se sugiere planear con anticipación los traslados debido a estas modificaciones en el servicio.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 2 de octubre.