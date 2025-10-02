México

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de octubre: Hay cierres en varias líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Por Anayeli Tapia Sandoval

En pocas líneas:

    11:43 hsHoy

    Tras quejas de usuarios, a las 5:43 horas comienzan a abrir las puertas de estaciones de la Línea 7 del Metro. El STC asegura que se brinda servicio de manera normal en toda la línea.

    11:37 hsHoy

    Sin servicio estaciones de la Línea 7

    Usuarios reportan que no hay servicio en la Línea 7 del Metro, de las estaciones El Rosario a Refinería. El STC no ha informado hasta el momento por qué están cerradas las estaciones.

    11:32 hsHoy

    Cierre en estaciones de las Líneas 1 y 2

    Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Metro de la Ciudad de México se encuentran cerradas hasta nuevo aviso.

    Para acceder a la zona centro, las autoridades recomiendan utilizar como alternativas las estaciones Allende de la Línea 2,Mercedde la Línea 1,San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de las Líneas 2 y 8. Se sugiere planear con anticipación los traslados debido a estas modificaciones en el servicio.

    11:32 hsHoy

    El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy jueves 2 de octubre.

