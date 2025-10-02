México

Martí Batres recuerda cambio de nombre de colonias y calles en homenaje a víctimas y líderes del movimiento de 1968

El director del ISSSTE destacó el renombre de la colonia “Nueva Díaz Ordaz” a “Estudiantes de 1968” durante su administración como jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Por Andrés García S.

Guardar
Martí Batres durante el retiro
Martí Batres durante el retiro del señalamiento de la calle Gustavo Díaz Ordaz, el 24 de agosto de 2024. (Crédito: X |@martibatres)

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, recordó este 2 de octubre las acciones que implementó durante los últimos días de su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, enfocadas en la memoria histórica y el reconocimiento a líderes del movimiento estudiantil de 1968.

Entre estas iniciativas destacó el renombramiento de la colonia “Nueva Díaz Ordaz”, que pasó a llamarse “Estudiantes de 1968”, con el objetivo de honrar la memoria de quienes participaron en las movilizaciones de ese año.

Asimismo, Batres informó que todas las calles que anteriormente llevaban el nombre de Gustavo Díaz Ordaz fueron rebautizadas en homenaje a mujeres destacadas, identificadas como luchadoras sociales, artistas o escritoras, reforzando así la visibilidad de figuras históricas vinculadas a la defensa de los derechos y la cultura.

El exjefe de gobierno también señaló que una estación de la línea del Trolebús, ubicada en los Pedregales de Coyoacán, recibió el nombre de “Tita Avendaño”, en reconocimiento a la líder estudiantil de 1968, cuya construcción fue gestionada durante su administración.

Batres subrayó que estas acciones buscan consolidar un compromiso con la memoria histórica, la democracia y las libertades, destacando la importancia del 2 de octubre como fecha central para reafirmar el respeto a los derechos y la participación ciudadana en el país.

Sheinbaum rememora movimiento estudiantil a 57 años de la matanza

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó el 2 de octubre, a 57 años de la matanza de Tlatelolco, en la que fuerzas del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dispararon contra estudiantes y población civil en la Plaza de las Tres Culturas.

La mandataria subrayó que “el 2 de octubre no se olvida” y destacó que el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta a la democracia y a la justicia social en México.

A 57 años de la
A 57 años de la matanza en Tlatelolco, Claudia Sheinbaum recordó el movimiento estudiantil de 1968 como una apertura a la democracia y la justicia para el pueblo de México. (Crédito: Gobierno de México)

Sheinbaum leyó un acuerdo que reconoce que los actos de violencia cometidos contra los estudiantes constituyeron crímenes de lesa humanidad. En ese texto también se establecen compromisos claros de la administración actual para impedir represión, detenciones arbitrarias, uso de fuerzas armadas contra la población, tortura o desaparición forzada, subrayando la importancia de la memoria histórica y la garantía de no repetición.

La presidenta extendió su solidaridad y afecto a los familiares de las víctimas, subrayando que la conmemoración del 2 de octubre no sólo rememora la violencia de aquel día, sino que también simboliza un compromiso con la democracia, los derechos humanos y la protección del pueblo mexicano frente a cualquier abuso de poder.

Temas Relacionados

Martí BatresISSSTE2 de octubreTlatelolco

Más Noticias

La desigualdad y la exclusión derivan de las raíces profundas de la violencia en México: UAM

El análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana destaca cómo la persistencia de brechas sociales y económicas alimenta dinámicas de violencia y vulnerabilidad en el país, exigiendo respuestas integrales y sostenidas

La desigualdad y la exclusión

Joven gana iPhone sin raparse en reto viral de youtuber Hotspanish | Video

Tres participantes giraron la rueda y enfrentaron divertidos cortes de cabello por el premio más reciente de Apple

Joven gana iPhone sin raparse

Aguinaldo libre de impuestos: así es la propuesta del PAN y MC en la Cámara de Diputados

Las propuestas reviven el análisis sobre el papel del ISR en el aguinaldo y los posibles efectos en bienestar social

Aguinaldo libre de impuestos: así

Detienen en Oaxaca a hombre acusado de privación ilegal de la libertad y violación

La víctima fue incomunicada y la privaron de recibir alimentos, además de ser víctima de violencia sexual

Detienen en Oaxaca a hombre

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

Alejado de la fama, la carta paterna reveló el lado más sensible del influencer en la antesala de la gran final

Quién es Jaime Tamez, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa clandestina con seis cuerpos en Molinos de Santa Ana

Reportan agresión armada contra elementos federales en Culiacán, no hay detenidos

Cae “El Fabuloso” en operativo de seguridad en Michoacán; cargaba con fusil AR-15 y municiones

Detienen en Veracruz a presunto feminicida de Alma Elena, mujer hallada sin vida en construcción de CDMX

Vapeadores y marihuana: Guardia Nacional incauta dispositivos electrónicos en negocio de mensajería de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jaime Tamez, el

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 2 de octubre?

Alexis Ayala, Ninel Conde, Mariana Botas y otros eliminados entrarán a La Casa de los Famosos México hoy 2 de octubre

Lupita Villalobos sorprende a su papá con mariachi en su jubilación y enternece a las redes

Dalilah Polanco llegó a la final de La Casa de los Famosos porque estaba lastimada, según Alexis Ayala

DEPORTES

Vela, Dos Santos y la

Vela, Dos Santos y la noche que redefinió el destino del fútbol mexicano: a 20 años de la histórica Copa del Mundo Sub-17

¿Futuro refuerzo de la Selección Mexicana? Allan Saint-Maximin presume el nacimiento de su hijo en suelo azteca

Annie Karich, jugadora de América Femenil aclara su relación con Isaías Violante | Video

Roger Goodel confirma regreso de la NFL a México en el 2026: “Nos entusiasma mucho”

Final de la Copa del Mundo 2026 en EEUU: esto costarían los boletos más baratos en pesos mexicanos