Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas siete alcaldías para hoy miércoles 1 de octubre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 1 de octubre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la noche de este miércoles 1 de octubre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riegos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este miércoles 1 de octubre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que en total serán siete alcaldías de la Ciudad de México donde se registrarán las fuertes lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones donde se registrarán las fuertes lluvias o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las fuertes lluvias. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Se trata de las alcaldías: Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la noche de este miércoles 1 de octubre.

Protección Civil activó alerta amarilla en estas demarcaciones por las fuertes lluvias esperadas para la noche de este primer día del mes de octubre.

Debido a la emisión de alerta amarilla y la posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados con las fuertes lluvias de este miércoles 1 de octubre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 1 de octubre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 7 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 1 de octubre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 7 alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 1 de octubre será de las 19:00 a las 23:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla por fuertes lluvias la noche de este miércoles 1 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.