“La cordura tendría que caber en él”: Florinda Meza cuestiona la madurez de Nodal tras relación con Ángela Aguilar

La actriz defendió nuevamente a Ángela Aguilar de las críticas en redes

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

Florinda Meza vuelve a estar en el centro de la conversación pública.

Luego de varios meses en los que fue señalada tras el estreno de la serie Chespirito: sin querer queriendo, donde se le interpretó como la tercera en discordia en el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández, ahora la actriz y viuda de “Chespirito” sorprendió al hablar de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En un encuentro reciente con la prensa, Meza fue cuestionada sobre la relación de la joven cantante con el intérprete de Adiós Amor, y sus palabras se convirtieron en noticia de inmediato por la contundencia con la que se dirigió al sonorense.

Florinda Meza habla de Ángela Aguilar y pide prudencia a Nodal

La actriz, recordada por su papel como “Doña Florinda” en El Chavo del 8, aseguró que siente empatía por Ángela Aguilar, a quien describió como una joven que podría estar cayendo en un entorno hostil de críticas y opiniones en redes sociales.

(Sale el sol)
(Sale el sol)

“Pobrecita, es muy bonita, era yo una joven bella cuando yo tenía su edad. No es justo, ojalá que por su juventud no caiga en ese garlito, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundo que maneja las redes y hacen creer cosas que no existen”.

En un momento del encuentro, Florinda se equivocó, pues creyó que el cantante mariacheño es una década más viejo que su esposa.

Tras esto, ahondó en que la responsabilidad debería recaer en Nodal:

Es una chica buena, noble y él tiene 12 años más. La cordura tendría que caber en él, pero ambos tienen derecho a hacer su vida”.

(IG: @florindamezach1 // @angela_aguilar_)
(IG: @florindamezach1 // @angela_aguilar_)

Pese a sus críticas, la actriz dejó claro que considera injusto el nivel de acoso mediático en torno a Ángela:

“No hay derecho de que se metan en la vida de los demás, pobrecita”.

Comparaciones con Florinda Meza y la historia de Nodal y Ángela Aguilar

El mensaje de Florinda Meza no pasó desapercibido, sobre todo porque en redes se han hecho constantes comparaciones entre ella y Ángela Aguilar.

Al igual que ocurrió con Meza en su momento, cuando se habló de su relación con “Chespirito” poco tiempo después de la ruptura de éste con Graciela Fernández, la hija de Pepe Aguilar ha enfrentado un escenario similar tras iniciar un noviazgo con Nodal apenas días después de que el cantante anunciara su separación de Cazzu.

(Facebook Ángela Aguilar / Captura
(Facebook Ángela Aguilar / Captura de pantalla Florinda Meza)

La polémica se intensificó aún más cuando Nodal y Ángela decidieron casarse de manera exprés, lo que desató debates sobre la rapidez de la relación y el posible impacto en la familia que Nodal había formado previamente con la rapera argentina, con quien comparte una hija.

En este contexto, las palabras de Florinda Meza resonaron con fuerza, pues no solo cuestionó la prudencia del intérprete de regional mexicano, sino que también expresó preocupación por Ángela, quien a sus 21 años ha tenido que enfrentar un escrutinio mediático similar al que la propia actriz experimentó en su vida personal.

