Florinda Meza revela el ritual que realiza al visitar la tumba de Chespirito: “Son costumbres”

Florinda Meza revela la promesa que hizo a Roberto Gómez Bolaños sobre la cripta familiar (Infobae éxico / Jovani Pérez)

A casi once años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza reveló la promesa que le hizo a su esposo sobre la cripta familiar donde descansan sus restos, durante una entrevista con Venga la Alegría.

La actriz explicó que visita ese lugar cada vez que está en la Ciudad de México y que cumple con las tradiciones católicas que ambos compartían:

“Muy cuidada y bueno, es un lugar a donde acudo, a donde se llevan flores. Son parte de las tradiciones y costumbres católicas, y pues yo sigo mis tradiciones. Roberto así quería, también era una persona creyente, muy católico, siempre lo fue”, expresó.

El proceso de duelo tras la partida de Chespirito fue especialmente difícil para Meza, quien encontró consuelo en sus mascotas: “Cuando Roberto murió, mis perritos me salvaron. Tengo diez chihuahuas que los amo como a mis hijos”, confesó.

La actriz comparte cómo afronta el duelo y la soledad tras la muerte de Chespirito (Colprensa)

Además, mencionó los problemas que ha enfrentado en Cancún con sus asistentes del hogar por la falta de compromiso en el cuidado de los animales.

Al abordar la posibilidad de que la cripta sea también su destino final, Meza respondió: “Ay, no quiero pensar en eso, pero así será. No me gusta, no tengo buena relación con la muerte, pero así será”.

Sobre la soledad tras la muerte del comediante, señaló: “Mira, por alguna razón Dios sabe por qué hace las cosas, porque no tuve hijos, todo el mundo conoce la razón. Pero si hubiera tenido, habría sido yo la pobladora de otro mundo, porque todos los días se extraña a Roberto en algún rato de cada día. Entonces mis perritos llegan a mí muy preocupados. Entonces todo eso me saca de la tristeza, me saca de un estado de llanto”.

La protagonista de El Chavo del Ocho reflexiona sobre su futuro y la tradición católica (The Grosby Group)

En relación con el documental “Atrévete a vivir”, Meza afirmó que el proceso fue positivo: “Nada fue complicado. Me sentí bien porque tenía preguntas adecuadas y uno puede contestar bien. A veces meterse al valle de los recuerdos es interesante, es reconfortante, aunque después se sienta nostalgia”. Reconoció la insistencia de Javier Domz, director creativo del proyecto: “Él es muy tenaz”.

Respecto a las supuestas diferencias con el elenco de El Chavo del Ocho, Meza fue clara: “¿A qué asperezas se refieren? Yo no he tenido ninguna aspereza y nunca hubo ninguna aspereza. Si hubiera habido asperezas no habríamos durado tantos años”.

Meza habla sobre el documental 'Atrévete a vivir' y su experiencia durante la grabación (Zurisaddai González/Infobae)

Añadió que le gustaría ver a sus excompañeros reunidos, aunque lamentó la ausencia de muchos: “Contra la muerte no hay nada”. Sobre la polémica, aseguró: “Yo no he vivido ningún torbellino. El torbellino se lo han fabricado. Fui protagónica mucho tiempo sin hacer ningún esfuerzo. Si es para bien o para mal, depende de la gente. En mí no hay ningún mal y me siento bien”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de volver a producir una telenovela, Meza respondió: “Me encantaría, pero ya en la televisión no hay tantas producciones, no hay tanto movimiento. No lo sé”.

Sobre las declaraciones de Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, quien lamentó las críticas hacia ella tras la bioserie de Gómez Bolaños, Meza concluyó: “Ay, no sé, pues habría que preguntarle a él. ¿Yo cómo voy a saber?”