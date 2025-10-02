Fiscalía de Michoacán detiene a cuatro sujetos tras enfrentamiento armado en Zamora

La Fiscalía General del estado de Michoacán dio a conocer la detención de cuatro sujetos luego de haber realizado un operativo que desencadenó un enfrentamiento armado en en municipio de Zamora, en la colonia 1 de Mayo.

“De acuerdo a la información preliminar, los hechos ocurrieron en un cerro ubicado en las inmediaciones de la colonia 1º de Mayo, sitio donde se desmanteló un campamento”, se lee en el comunicado.

Tras la confrontación, los agentes de seguridad de la Fiscalía, así como de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional, desarticularon un campamento que presuntamente pertenece a una célula delictiva del estado, además de haberles confiscado armamento de uso exclusivo del Ejército.

Hasta el momento se desconoce el nombre de los detenidos y el nombre del grupo criminal al que pertenecen, sin embargo, las autoridades confirmaron que las investigaciones siguen en curso.

(@/FiscaliaMich)

Presunto líder del CJNG es asesinado durante enfrentamiento en Michoacán

En el enfrentamiento murió un hombre y elementos de seguridad resultaron lesionados (CUARTOSCURO.COM)

Un enfrentamiento armado registrado la noche del 30 de septiembre en Uruapan, Michoacán, dejó como saldo un hombre muerto y al menos dos agentes de seguridad heridos.

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía del estado, la persona fallecida fue identificada como "El Gárgola", señalado en informes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública como uno de los principales generadores de violencia en el municipio.

Tras los hechos, el presidente municipal, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, detalló que el sujeto estaba vinculado a los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículos y narcomenudeo. Por otra parte, Manzo indicó que la muerte de “El Gárgola” habría sido consecuencia de un ataque perpetrado por un grupo rival.

“Este mentado Gárgola en los informes de inteligencia que hay en las fuerzas de seguridad del municipio, se le vincula a una serie de hechos generadores de violencia. Se le señala de homicidios, secuestros, extorsiones”, expresó Manzo.

Durante el operativo, los agentes detectaron una camioneta con sujetos armados, lo que desencadenó una persecución y un nuevo enfrentamiento en el Barrio del Vergel.

Medios locales informaron que el hombre asesinado sería integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido también como el cártel de las cuatro letras. Por otra parte, una fotografía difundida por el presidente municipal mostró al fallecido portando un chaleco táctico con las siglas CJNG sobre los colores de la bandera.

Finalmente, el funcionario desmintió versiones que atribuían la identidad del fallecido a un estudiante de la Facultad de Agrobiología.