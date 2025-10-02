México

Exatlón México: quién gana la primera medalla hoy 1 de octubre

El programa lleva pocos días de haber empezado, pero ya hay especulaciones sobre la temporada

Por Mariana L. Martínez

(Diseño: Jovani Pérez - Infobae México)

El inicio de la novena temporada de Exatlón México marca un cambio significativo en la dinámica del popular reality deportivo, al incorporar doce nuevos participantes que nunca antes habían competido en el programa.

Esta renovación busca aportar una perspectiva inédita y revitalizar la competencia, que en esta edición también contará con la presencia de figuras consagradas como Aristeo Cázares y Evelyn Guijarro.

La noche promete ser decisiva con la competencia por la primera medalla de la temporada, en la que las mujeres de ambos equipos se enfrentarán en el circuito de velocidad. La importancia de esta medalla radica en su valor como seguro ante un posible duelo de eliminación, lo que incrementa la motivación y la intensidad de la contienda. El desafío final consiste en derribar estrellas lanzando bolsas de arena, una prueba de fuerza y precisión que pondrá a prueba tanto a leyendas como a nuevas atletas.

Posteriormente, se celebrará la batalla colosal en el circuito del ferrocarril, donde el desenlace dependerá de la habilidad de los participantes para encestar aros en buzones, una destreza que han practicado extensamente. Según rumores, el equipo rojo se lleva la recompensa.

Dónde ver Exatlón México

La temporada regular de Exatlón México comenzó el 29 de septiembre de 2025, tras el arranque previo con la Exatlón Cup 2025. El programa, producido por TV Azteca, introduce además un ajuste en su horario de transmisión: los episodios se emitirán a las 19:00 horas del centro de México, una hora antes respecto a ediciones anteriores, que iniciaban a las 20:00.

La frecuencia de emisión se mantiene de lunes a viernes y domingos, día en que uno de los competidores abandona la contienda.

El acceso al estreno y a los episodios de la temporada se realiza principalmente a través del canal Azteca UNO en televisión abierta. Además, la transmisión en vivo está disponible en la plataforma Amazon Prime Video, que requiere suscripción de pago.

Para quienes no puedan seguir el programa en tiempo real, existe la posibilidad de ver los momentos destacados o el episodio completo en diferido a través del canal de YouTube y el sitio web oficial de Exatlón México, donde el contenido suele estar disponible desde una hora después de la emisión o, en ocasiones, al día siguiente.

