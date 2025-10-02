México

Enfrentamiento entre policías y presuntos asaltantes en la colonia Juárez dejó una persona muerta

El secretario de seguridad de la Ciudad de México ya informó que el afectado se encuentra bien y realizará una denuncia

Por Guadalupe Fuentes

Policías ya investigan el caso
Policías ya investigan el caso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que el enfrentamiento entre elementos de seguridad y dos sujetos que pretendían robar una camioneta en la alcaldía Cuauhtémoc dejó como saldo una persona muerta.

El deceso ocurrió luego de que uno de los presuntos asaltantes intentara disparar contra los policías. El segundo intentó escapar y al ser detenido informó que es ciudadano extranjero y tiene 16 años. Por ello, los elementos aseguraron que este será llevado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad.

“Personal de la Subsecretaría de #Inteligencia e Investigación Policial de la #SSC que circulaba sobre la calle Versalles, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, observó que dos sujetos trataban de despojar de su camioneta a una persona, por lo que de inmediato les marcaron el alto”, se lee en el comunicado publicado en las redes sociales de la SSC CDMX.

La Secretaría de Seguridad informó
La Secretaría de Seguridad informó de los hechos mediante un comunicado

Por otra parte, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México ya se pronunció e informó por medio de sus redes sociales que el conductor al que le intentaron arrebatar su vehículo se encuentra a salvo y presentará una denuncia formal por lo ocurrido.

“En tanto, tras una persecución el otro joven, que dijo tener 16 años de edad, fue detenido y será puesto a disposición de la @FiscaliaCDMX. La víctima de este intento de asalto se encuentra bien y presentará su denuncia formal por los hechos ocurridos”, se lee en el pronunciamiento del titular.

Finalmente agregó que la Secretaría trabajará en conjunto con las autoridades del Ministerio Público para no dejar en impunidad el caso.

Este fue el pronunciamiento del
Este fue el pronunciamiento del secretario de seguridad de la CDMX

Otro asalto en la alcaldía Cuauhtémoc

A finales de junio se registró un ataque a un automovilista fue baleado durante un asalto en una gasolinera de la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El ataque ocurrió mientras la víctima esperaba ser atendida en la estación ubicada en la avenida Ricardo Flores Magón y la calle Cedro.

Tras el asalto, los agresores, que se desplazaban en una motocicleta, huyeron del lugar con el teléfono celular y la cartera de la víctima.

El incidente quedó registrado en un video en el que se observa el momento en que los asaltantes llegan al sitio y llevan a cabo el delito.

Finalmente se informó que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticó al afectado con una herida de bala en la extremidad pélvica derecha y lo trasladó a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el caso fue turnado al Ministerio Público.

