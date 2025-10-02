México

¿Cuál es el impacto del consumo de miel en la salud?

Desde la antigüedad, este producto natural ha sido valorado por sus nutrientes, vitaminas y beneficios

Por Merary Nuñez

Guardar
La miel es un alimento
La miel es un alimento producido por abejas a partir del néctar de las flores.|(Freepik)

La miel es un alimento, resultado de una sustancia natural que producen diferentes especies de abeja al extraer el néctar de las flores.

Por su sabor dulce es utilizado en las cocinas como un ingrediente para diferentes platillos o simplemente como endulzante.

De acuerdo con el texto distribuido por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, este alimento es consumido desde hace unos 200,000 años. Algunas fuentes señalan que en la cultura Sumeria, la miel era usada como droga y ünguento.

Al consumir miel: ¿Qué aporta a mi salud?

Se utiliza en la cocina
Se utiliza en la cocina como endulzante y en la preparación de diversos platillos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el uso y consumo de la miel a través del tiempo, es importante saber cuáles son los aportes nutricionales y a nuestra salud cada que disfrutamos de este alimento.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) considera la miel como un alimento nutritivo, ya que posee minerales, enzimas, vitaminas y proteínas.

En el texto La Miel en la alimentación humana menciona que de acuerdo al tipo de flores del que las abejas extrajeron el néctar serán las vitaminas y propiedades que tengan.

El documento señala que, en cuanto a vitaminas “La más abundante es la vitamina C”, pero también se encuentran varias del grupo B.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirma que el consumo de productos derivados de la colmena aporta múltiples beneficios a la salud:

  • La miel contiene vitaminas del complejo B, C, D y E, antioxidantes y proporciona energía.
  • Propóleo, especialmente consumido para combatir enfermedades respiratorias.
  • Jalea real, sustancia que segregan las jóvenes abejas obreras y tiene proteínas.
  • Polen, por sus aminoácidos esenciales y apitoxina ayudan al tratamiento de afecciones como artritis, reumatismo, osteoartritis o artritis reumatoide.

Otro producto destacado es la cera de abeja, utilizada no solo en la fabricación de velas, sino también en aplicaciones médicas, como la elaboración de pomadas.

El consumo de miel y otros productos derivados de la colmena representa una fuente natural de nutrientes y compuestos con diferentes aplicaciones en la alimentación y la salud humana.

Su inclusión en la dieta, así como el aprovechamiento de sus propiedades en distintos ámbitos, refuerza el valor que este alimento ha tenido a lo largo de la historia.

Temas Relacionados

MielSaludbienestarmexico-noticias

Más Noticias

Explosión de tráilers paraliza el Arco Norte y desata caos vial en diferentes autopistas

Miles de vehículos quedaron varados tras cierres inesperados en tres rutas clave, lo que generó largas filas y retrasos

Explosión de tráilers paraliza el

Enfermedades que puede prevenir la papaya, según la PROFECO

Los resultados son más efectivos cuando se acompaña de hábitos saludables

Enfermedades que puede prevenir la

¿Cuándo se estrena el nuevo documental de Claudia Sheinbaum y de qué se trata?

La presidenta indicó que el documental se estrenará en octubre, coincidiendo con la celebración de su primer año de gobierno

¿Cuándo se estrena el nuevo

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 2 de octubre: Grupo Firme convivirá con los finalistas

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Lilly Téllez confronta a Adán Augusto y señala a Sheinbaum por proteger a un ‘narcosenador’

La legisladora expresó su rechazo a la iniciativa presentada por Morena, ya que consideró, implica cambios en distintos artículos de la Ley de Amparo

Lilly Téllez confronta a Adán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan agresión armada contra elementos

Reportan agresión armada contra elementos federales en Culiacán, no hay detenidos

Cae “El Fabuloso” en operativo de seguridad en Michoacán; cargaba con fusil AR-15 y municiones

Detienen en Veracruz a presunto feminicida de Alma Elena, mujer hallada sin vida en construcción de CDMX

Vapeadores y marihuana: Guardia Nacional incauta dispositivos electrónicos en negocio de mensajería de Sinaloa

Cae en Tabasco a ‘El Chuacheneger’, presunto jefe de plaza del CJNG y generador de violencia en Chontalpa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 2 de octubre: Grupo Firme convivirá con los finalistas

Avenged Sevenfold confirma reprogramación de su concierto en México: esta es la nueva sede

La millonaria fortuna que ganó Alexis Ayala por llegar a la final de La Casa de los Famosos México y ser sexto lugar

La millonaria fortuna que ganó Shiky por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

Ludwika Paleta reacciona a polémicas declaraciones de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos: “Pensar no hace daño”

DEPORTES

Annie Karich, jugadora de América

Annie Karich, jugadora de América Femenil aclara su relación con Isaías Violante | Video

Roger Goodel confirma regreso de la NFL a México en el 2026: “Nos entusiasma mucho”

Final de la Copa del Mundo 2026 en EEUU: esto costarían los boletos más baratos en pesos mexicanos

México Sub-20 vs Marruecos: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri en la Copa del Mundo Chile 2025

CMLL confirma lucha entre Persephone y Mercedes Moné, estrella de AEW por el Campeonato Mundial Femenil en la Arena México