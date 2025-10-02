¿Cuál es el impacto del consumo de miel en la salud?

La miel es un alimento producido por abejas a partir del néctar de las flores.|(Freepik)

La miel es un alimento, resultado de una sustancia natural que producen diferentes especies de abeja al extraer el néctar de las flores.

Por su sabor dulce es utilizado en las cocinas como un ingrediente para diferentes platillos o simplemente como endulzante.

De acuerdo con el texto distribuido por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, este alimento es consumido desde hace unos 200,000 años. Algunas fuentes señalan que en la cultura Sumeria, la miel era usada como droga y ünguento.

Al consumir miel: ¿Qué aporta a mi salud?

Se utiliza en la cocina como endulzante y en la preparación de diversos platillos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el uso y consumo de la miel a través del tiempo, es importante saber cuáles son los aportes nutricionales y a nuestra salud cada que disfrutamos de este alimento.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) considera la miel como un alimento nutritivo, ya que posee minerales, enzimas, vitaminas y proteínas.

En el texto La Miel en la alimentación humana menciona que de acuerdo al tipo de flores del que las abejas extrajeron el néctar serán las vitaminas y propiedades que tengan.

El documento señala que, en cuanto a vitaminas “La más abundante es la vitamina C”, pero también se encuentran varias del grupo B.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirma que el consumo de productos derivados de la colmena aporta múltiples beneficios a la salud:

La miel contiene vitaminas del complejo B, C, D y E, antioxidantes y proporciona energía .

Propóleo , especialmente consumido para combatir enfermedades respiratorias.

Jalea real , sustancia que segregan las jóvenes abejas obreras y tiene proteínas.

Polen, por sus aminoácidos esenciales y apitoxina ayudan al tratamiento de afecciones como artritis, reumatismo, osteoartritis o artritis reumatoide.

Otro producto destacado es la cera de abeja, utilizada no solo en la fabricación de velas, sino también en aplicaciones médicas, como la elaboración de pomadas.

El consumo de miel y otros productos derivados de la colmena representa una fuente natural de nutrientes y compuestos con diferentes aplicaciones en la alimentación y la salud humana.

Su inclusión en la dieta, así como el aprovechamiento de sus propiedades en distintos ámbitos, refuerza el valor que este alimento ha tenido a lo largo de la historia.