Ataque armado en taller mecánico deja a un hombre baleado en colonia Bellavista de Acapulco, Guerrero

Peritos de la FGE Guerrero hallaron cuatro casquillos percutidos en la escena del crimen

Por Diego Mendoza López

De acuerdo con las versiones
De acuerdo con las versiones preliminares, peritos de la FGE Guerrero hallaron cuatro casquillos percutidos en la zona del ataque armado | Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro

Un nuevo episodio de violencia se registró en Acapulco, Guerrero, cuando un hombre fue herido a balazos dentro de un taller mecánico ubicado en la colonia Bellavista. El ataque armado ocurrió la tarde del miércoles 1 de octubre de 2025, en el negocio “Servicio Clutch y Frenos”, sobre la avenida Emiliano Zapata y calle Tres a una cuadra de la calle Ejido.

Testigos relataron a medios locales que sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima, quien quedó tendido en la parte posterior del local.

Ante esta situación, elementos de la Policía Estatal, Ministerial, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al sitio, acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

Por otro lado, paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital. Hasta el momento, se desconoce su identidad y estado de salud. Sin embargo, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizaron más de cuatro casquillos percutidos en la escena del crimen y abrieron una carpeta de investigación.

Elementos del Ejército Mexicano, Marina
Elementos del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional arribaron al lugar donde ocurrió el ataque armado | Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro

Elementos de la Marina detienen a cuatro sujetos ligados a “Los Rusos” en Acapulco; tres son menores de edad

En un operativo paralelo, la Semar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Guardia Nacional (GN), detuvo a cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Los Rusos en el fraccionamiento Marina Diamante, colonia Diamante Aeropuerto.

Lo alarmante del caso es que tres de los detenidos son menores de edad, lo que revela una preocupante estrategia de reclutamiento juvenil por parte de esta célula criminal.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron los siguientes objetos:

  • Un arma larga
  • 77 cartuchos útiles de diferentes calibres
  • Cinco cargadores
  • 16 bolsas con presunta marihuana
  • 191 bolsitas con presunto cristal
  • Cinco teléfonos celulares
  • Una camioneta

Los detenidos y los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Agentes de la Semar detuvieron
Agentes de la Semar detuvieron a cuatro presuntos integrantes de "Los Rusos" tras un operativo de alto impacto en Acapulco, Guerrero | Semar

¿Quiénes son “Los Rusos”? Esto pasa con el grupo delictivo ligado al Cártel de los Beltrán Leyva

Los Rusos son una célula criminal derivada del Cártel de los Beltrán Leyva, fundada por Juan Carlos Rodríguez, alias “El Ruso”, quien fue líder de sicarios al servicio de Héctor Beltrán Leyva. A este grupo se le atribuyen extorsiones a comerciantes y transportistas en Acapulco. Todo esto mientras mantiene una rivalidad directa con el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

Además, la FGE informó la vinculación a proceso y prisión preventiva contra otros tres presuntos integrantes del mismo grupo: Ana N., Ricardo N. y Pedro N., acusados del homicidio calificado de un hombre en agosto pasado en la colonia La Máquina.

