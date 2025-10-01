Conoce los 10 podcast que atrapan a la audiencia de Spotify México esta semana

Los podcast de terror han logrado cautivar a los usuarios de Spotify en México. (Spotify/Penguin Random House)

Cada semana, millones de oyentes determinan con sus reproducciones el rumbo del ranking de popularidad de Spotify. Este listado destaca los podcast que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de México.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

Las historias paranormales narradas por Uriel Reyes se posicionan como el contenido favorito del público mexicano en Spotify Podcast. (IG/rdlnoficial)

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

2. La Cotorrisa

El programa de Ricardo Pérez y Slobotzky se posiciona como uno de los más escuchados el día de hoy. Crédito: YT/Ricardo Pérez

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

3. Countdown To

Countdown To es la nueva serie de entrevistas originales de Spotify, que sirve como primera introducción al álbum de un artista antes de su lanzamiento. Los artistas se reúnen con un colega, colaborador, familiar o amigo para hablar sobre los temas, la musicalidad y las inspiraciones que impulsaron la creación de su último proyecto.

4. EXTRA ANORMAL

Los podcast más importantes de México en la actualidad.

Hola! Bienvenido a este tu espacio, donde pasaremos muchas horas hablando de temas extra anormales que mis seguidores me hagan llegar, prepárate y disfruta de mucho terror.! Distribuido por Genuina Media

5. Leyendas Legendarias

José Antonio Badía, Eduardo “Lolo” Espinosa y Mario “El Borre” Capistrán lideran este exitoso podcast que ha cautivado a audiencias en México y más allá (Leyendas Legendarias)

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

6. Las Alucines

Las Alucines se mantiene invicto en el ranking de lo más escuchado en Apple podcast México hoy Crédito: YT/Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

7. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

8. Hermanos de Leche

Adrián Marcelo y La Mole ironizaron sobre la similitud de los casos de Andy Byron y Alex Montiel. (Hermanos de Leche, YouTuber)

Iván Fematt “La Mole” y Adrián Marcelo, semana a semana, te traen un show prohibido que no nos dejarían pasar en ningún otro lugar.

9. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

10. pepe&chema podcast

Historias únicas con personajes fuera de lo común. Distribuido por troop audio.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuento anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.