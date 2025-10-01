México

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

La cantante llegó al altar de la mano de David Michael Cornett, su abuelo paterno, ante la ausencia de su papá mexicano, Ricardo Joel Gomez

Por Jazmín González

A través de su cuenta
A través de su cuenta de Instagram, Selena Gomez compartió nuevas fotos de su enlace matrimonial.

Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su esperada boda el pasado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, acompañados de amigos y familiares cercanos, quienes compartieron algunos momentos del enlace en redes sociales.

Uno de los detalles principales de la celebración fue la llegada de la estrella de pop al altar, ya que no estuvo acompañada de su padre mexicano, Ricardo Joel Gomez.

La romántica boda de Selena
La romántica boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

Un día después de la celebración, Mandy Treffy, mamá de la artista, dio a conocer que la cantante caminó hasta el altar de la mano de su abuelo paterno, David Michael Cornett, dato que fue confirmado en las recientes fotos inéditas que reveló Gómez.

Selena Gómez comparte fotos inéditas de su boda con Benny Blanco

A través de su cuenta personal de Instagram, la intérprete de éxitos como "I Can’t Get Enough" dio a conocer fotos inéditas de su enlace matrimonial, considerado uno de los más esperados del año.

En las diversas imágenes se observa a la cantante de 33 años lucir dos vestidos de novia distintos de la marca Ralph Lauren, los cuales emocionaron a sus seguidores.

"La más hermosa", "Preciosa. La novia más hermosa", “Eres la novia más hermosa del mundo” y “Absolutamente perfecta”, son algunos de los mensajes que dejaron en su publicación.

Selena Gomez comparte nuevas fotos
Selena Gomez comparte nuevas fotos de su boda con Benny Blanco. (Instagram: @selenagomez)

David Michael Cornett caminó con Selena Gomez al altar

Además de sus impactantes vestidos de novia y la conexión que muestra tener con Benny Blanco en cada una de las fotografías, mostró un poco de su llegada al altar de la mano de su abuelo paterno. Por medio de una fotografía, la estrella de Hollywood mostró su reacción al llegar del brazo de David Michael Cornett con su esposo.

En una imagen blanco y negro, Selena y su abuelo muestran estar felices por el momento que protagonizaron y acaparó las miradas de las personas más cercanas a la pareja.

Selena Gomez comparte nuevas fotos
Selena Gomez comparte nuevas fotos de su boda con Benny Blanco. (Instagram: @selenagomez)

Cabe señalar que antes del mágico momento que selló el amor entre la cantante de pop y el productor musical, Selena Gómez viajó hasta México, país del que tiene raíces, para celebrar su despedida de soltera.

A finales de agosto, la intérprete dio a conocer que estuvo en Los Cabos, Baja California, disfrutando de cenas en la playa y viajes en barco junto a un grupo de amigas, pero no fue la única en organizar algo, pues su esposo decidió ir a Las Vegas, Nevada antes de decir “sí” en una romántica ceromia.

Selena Gomez comparte nuevas fotos
Selena Gomez comparte nuevas fotos de su boda con Benny Blanco. (Instagram: @selenagomez)

Selena GomezBenny BlancoBodamexico-entretenimiento

