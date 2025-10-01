México

Los cinco alimentos que eliminan la placa de colesterol comprobado de manera científica

Su consumo regular se asocia con menor riesgo de infartos y otros problemas cardiovasculares

Por Abigail Gómez

Reducir las placas de colesterol
Reducir las placas de colesterol en sus primeras etapas es vital para prevenir eventos cardiovasculares graves que ponen la vida en riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “colesterol malo” es el nombre comúnmente utilizado para referirse al colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad, conocidas como LDL (Low Density Lipoprotein).

Este tipo de colesterol circula por la sangre y puede depositarse en las paredes de las arterias, formando placas que obstruyen o reducen el flujo sanguíneo.

El exceso de colesterol LDL aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Por esta razón, se recomienda mantener bajos sus niveles en la sangre a través de una dieta equilibrada.

La placa de colesterol puede
La placa de colesterol puede tapar las arterias y generar infartos y otros problemas cardiovasculares graves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es por ello que especialistas en el tema recomiendan incluir alimentos ricos en omega 3 en la dieta, ya que estos ayudan a reducir, e incluso eliminar de forma natural, estas placas de colesterol.

En este sentido, de acuerdo con el cardiólogo, Arturo Rojas, quien ha ganado popularidad en redes sociales, existen cinco alimentos que han demostrado tener las mayores propiedades para ayudar a eliminar la placa de colesterol que se forma en las arterias, sobre todo cuando se encuentra en sus primeras etapas.

Citados por el especialistas en el podcast Tiende sentido, estos cinco alimentos son: pescado azul (salmón, sardinas), aceite de oliva, nueces, granada y arándanos.

Es por eso que aquí te contamos sobre sus beneficios particulares para reducir el colesterol y la salud general del corazón.

El aceite de oliva virgen
El aceite de oliva virgen extra se considera de la más alta calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de estos alimentos para reducir las placas de colesterol en las arterias

Como menciona el cardiólogo Arturo Rojas, estos alimentos brindan beneficios específicos para la salud cardiovascular y el control del colesterol en las arterias, entre los cuales destacan los siguientes:

Pescado azul (salmón, sardina, caballa, atún):

  • Rico en ácidos grasos omega 3, que ayudan a reducir triglicéridos, aumentar el colesterol HDL (“bueno”) y disminuir la inflamación en las arterias.
  • Disminuyen el riesgo de formación de coágulos.

Aceite de oliva virgen extra:

  • Contiene ácidos grasos monoinsaturados y compuestos antioxidantes que reducen el colesterol LDL (“malo”) y ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos.
  • Favorece la disminución de la presión arterial y el control del perfil lipídico.

Nueces:

  • Aportan ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, fibra y antioxidantes.
  • Benefician la salud arterial al reducir el colesterol total y LDL, además de mejorar la función endotelial.

Granada:

  • Rica en polifenoles y antioxidantes que contribuyen a evitar la oxidación del colesterol LDL, un paso crucial en la formación de placas.
  • Se asocia a la mejora de la función vascular y la reducción de la inflamación.

Arándanos:

  • Contienen antocianinas y otros antioxidantes que protegen las arterias, ayudan a controlar la presión arterial y reducen la inflamación.
  • Su consumo se vincula con menor riesgo de progresión de la aterosclerosis.
Pocas personas saben sobre los
Pocas personas saben sobre los enormes beneficios de la granada para la salud del corazón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos, como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, contribuyen a la prevención y el control de la acumulación de colesterol en las arterias.

