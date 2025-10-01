Detienen a Rafael “N”, acusado de matar a su tío con un arma blanca luego de que este agrediera a su padre

El crimen ocurrió el 3 de octubre de 2024 en la colonia La Joyita, presuntamente como reacción a una agresión previa (Imagen ilustrativa Infobae)

Un hombre identificado como Rafael “N” fue detenido en el estado de Aguascalientes, acusado del delito de parricidio.

Se le señala por presuntamente haber causado la muerte de su tío en hechos ocurridos en octubre de 2024, en la ciudad de Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría ocurrido luego de que la víctima agrediera al padre del ahora detenido, hermano del fallecido.

Más detalles del caso

La Fiscalía de Jalisco solicitó apoyo a autoridades de Aguascalientes para ejecutar la orden de aprehensión (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró el pasado 3 de octubre de 2024, en la colonia La Joyita, donde, según las indagatorias, Rafael “N” habría atacado con un objeto punzocortante a su tío, provocándole la muerte.

El móvil del crimen, según las primeras versiones, habría sido una reacción a una agresión previa que la víctima perpetró contra el padre del ahora detenido, hermano del fallecido.

La Fiscalía de Jalisco solicitó la colaboración de su contraparte en Aguascalientes para ejecutar la orden de aprehensión girada por el Juzgado Quinto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, que fue cumplimentada el pasado 25 de septiembre en el Barrio La Estación, en la ciudad de Aguascalientes.

Rafael “N” ya fue trasladado a Jalisco, donde enfrentará el proceso penal correspondiente por el delito de parricidio.

La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso con la procuración de justicia y señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos en su totalidad.

Homicidios en Jalisco

En Jalisco, el más reciente reporte del Semáforo Delictivo registró un total de 99 homicidios durante el mes de mayo de este año.

La cifra representa un ligero incremento respecto a abril, cuando se contabilizaron 94 casos. En los meses anteriores, se reportaron 103 homicidios en marzo, 80 en febrero y 87 en enero.

Estos datos reflejan una variación constante en la incidencia de homicidios durante los primeros cinco meses del año en la entidad.