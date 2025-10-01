México

Clima en Cancún: cuál será la temperatura máxima y mínima este 1 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Cancún este 1 de octubre:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 31 grados, la probabilidad de lluvia será del 75%, con una nubosidad del 84%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 88%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la joya turística de Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en este lugar turístico la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.

A pesar de que el clima es muy similar durante todo el año, se ven al menos dos tiempos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de lluvias pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las precipitaciones siempre se hacen presentes, pero son más significativas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente distintas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCancúnQuintana Roomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

El Cutzamala podría llegar el 100% de su capacidad: Conagua tomaría medidas

El Sistema Cutzamala cuenta con vasos reguladores para permitir un margen de seguridad

Infobae

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Roger Irabier al parecer operaba en por lo menso cuatro entidades

Quién es “El Peque” y

Conoce los 10 podcast que atrapan a la audiencia de Spotify México esta semana

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Conoce los 10 podcast que

Sandía con leche: esta deliciosa bebida te va a sorprender por su sabor

Con pocos ingredientes y sin añadir endulzantes, el batido se distingue por su bajo aporte calórico

Sandía con leche: esta deliciosa

Los Extraños: Capítulo 2: esta es la clasificación final con la que se estrenará en todos los cines la cinta de terror

La película será estrenada en las salas de México el próximo jueves 2 de octubre para continuar con la historia de los tres asesinos enmascarados

Los Extraños: Capítulo 2: esta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Peque” y

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

ENTRETENIMIENTO

Conoce los 10 podcast que

Conoce los 10 podcast que atrapan a la audiencia de Spotify México esta semana

Los Extraños: Capítulo 2: esta es la clasificación final con la que se estrenará en todos los cines la cinta de terror

Feria del Pozole 2025: dónde y cuándo disfrutar de gran variedad de este plato típico

Poncho le exige a las fans de Aarón Mercury que ahora voten por Aldo de Nigris: “Aunque se molesten”

Poncho de Nigris llama “vendida” a Wendy Guevara por su manera de conducir La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

FIFA revela fecha en que

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial