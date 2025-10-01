México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 30 de septiembre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Por Infobae Noticias

Guardar
Pemex hace públicos diariamente los
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este martes 30 de septiembre fue de 61.16 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados todos los días en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

Pemex se mantiene como el
Pemex se mantiene como el principal productor de crudo de México. (Efe/Pemex)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PetroleoMezcla mexicanaMéxico economíamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Tres áreas donde eran almacenadas las sustancias fueron destruidas por el Ejército

Aseguran más de mil litros

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: servicio lento en la Línea 3 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Choque entre autobuses en Zapopan deja al menos 30 heridos

Automovilistas y operadores que presenciaron el impacto solicitaron ayuda a los servicios de emergencia

Choque entre autobuses en Zapopan

El vinagre de manzana como aliado natural para relajar los músculos y prevenir calambres nocturnos

Este remedio casero ha ganado popularidad por su capacidad para aliviar tensiones musculares y mejorar el descanso

El vinagre de manzana como

Los mejores memes que dejó el “fraude” contra Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México

El influencer fue eliminado del reality show y sus fans reaccionaron

Los mejores memes que dejó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de mil litros

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el “fraude” contra Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Quién es la mamá de la hija de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos 3

Guns N’ Roses en CDMX: estos serán los precios para su concierto en el Estadio GNP

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI