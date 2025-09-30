Sergio Mayer apoya salida de Aarón Mercury de La casa de los famosos y considera que no dio contenido

Sergio Mayer defiende la salida de Aarón Mercury y atribuye la decisión a la falta de estrategia y apoyo suficiente (Recorte)

La reciente eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México ha generado una ola de reacciones entre los seguidores del programa, quienes no esperaban la salida del creador de contenido en la gala del 28 de septiembre.

En medio de la controversia y las acusaciones de fraude por parte del público, Sergio Mayer, panelista y exparticipante de la primera temporada, se pronunció abiertamente a favor de la decisión, argumentando que el resultado fue justo y previsible.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Sergio Mayer abordó la polémica y explicó los motivos que, a su juicio, justifican la eliminación de Aarón Mercury y la permanencia de Shiky en la competencia.

El actor, quien formó parte del Team infierno junto a la ganadora Wendy Guevara en la primera edición del reality, sostuvo que la estrategia de Aarón Mercury no logró el impacto necesario para asegurar su continuidad en el programa.

La eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México desata polémica entre los seguidores del reality (LCDLFM)

En sus declaraciones, Mayer enfatizó que, aunque mantiene una relación de amistad con Aarón Mercury y reconoce el apoyo incondicional de su base de seguidores, esto no bastó para evitar su salida.

“Es mi amigo, me cae muy bien, ya estamos en una recta final donde la gente termina decidiendo, Aarón tiene un fandom maravilloso, hermoso, que lo apoya en todo, pero se los dije, no es suficiente, hay que hacer más cosas, ahí están las consecuencias para que no digan que no se los dije desde hace semanas”, expresó Sergio Mayer en la transmisión.

El panelista también señaló que el desempeño de Aarón Mercury dentro del reality no cumplió con las expectativas en cuanto a generación de contenido y adaptación al juego.

El actor y panelista compartió su análisis sobre el desempeño de Aarón Mercury, destacando que la falta de contenido y adaptación al juego fueron clave para su eliminación en la recta final (Foto: Archivo)

“Aarón debió haber entendido el juego desde hace tiempo y no solo estar repitiendo las cosas, debió haber generado más contenido, yo se los dije a ustedes, por qué ahora se molestan, esto se los dije para que entendieran lo que podía pasar y ahí están las consecuencias”, añadió.

Además, Sergio Mayer sugirió que parte de la responsabilidad recae en los fanáticos de Aarón Mercury, quienes, según su análisis, habrían desviado su apoyo hacia Alexis Ayala, lo que debilitó la posición de su favorito en la competencia.

El actor considera justa la eliminación de Aarón. (Crédito: TikTok)

La postura de Mayer ha dividido opiniones entre los seguidores del programa, ya que mientras algunos comparten su visión sobre la importancia de la estrategia y la participación activa, otros continúan cuestionando la transparencia del proceso de eliminación.

La salida de Aarón Mercury se suma a una serie de decisiones que han marcado la recta final de La Casa de los Famosos México, intensificando el debate sobre el papel de la audiencia y la dinámica interna del reality.