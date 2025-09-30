México

Sergio Mayer apoya salida de Aarón Mercury de La casa de los famosos y considera que no dio contenido

El panelista y exintegrante del ‘Team infierno’ explicó en redes sociales por qué considera que la salida de su amigo era inevitable, señalando la importancia de la estrategia en la competencia

Por Armando Guadarrama

Guardar
Sergio Mayer defiende la salida
Sergio Mayer defiende la salida de Aarón Mercury y atribuye la decisión a la falta de estrategia y apoyo suficiente (Recorte)

La reciente eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México ha generado una ola de reacciones entre los seguidores del programa, quienes no esperaban la salida del creador de contenido en la gala del 28 de septiembre.

En medio de la controversia y las acusaciones de fraude por parte del público, Sergio Mayer, panelista y exparticipante de la primera temporada, se pronunció abiertamente a favor de la decisión, argumentando que el resultado fue justo y previsible.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Sergio Mayer abordó la polémica y explicó los motivos que, a su juicio, justifican la eliminación de Aarón Mercury y la permanencia de Shiky en la competencia.

El actor, quien formó parte del Team infierno junto a la ganadora Wendy Guevara en la primera edición del reality, sostuvo que la estrategia de Aarón Mercury no logró el impacto necesario para asegurar su continuidad en el programa.

La eliminación de Aarón Mercury
La eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México desata polémica entre los seguidores del reality (LCDLFM)

En sus declaraciones, Mayer enfatizó que, aunque mantiene una relación de amistad con Aarón Mercury y reconoce el apoyo incondicional de su base de seguidores, esto no bastó para evitar su salida.

Es mi amigo, me cae muy bien, ya estamos en una recta final donde la gente termina decidiendo, Aarón tiene un fandom maravilloso, hermoso, que lo apoya en todo, pero se los dije, no es suficiente, hay que hacer más cosas, ahí están las consecuencias para que no digan que no se los dije desde hace semanas”, expresó Sergio Mayer en la transmisión.

El panelista también señaló que el desempeño de Aarón Mercury dentro del reality no cumplió con las expectativas en cuanto a generación de contenido y adaptación al juego.

El actor y panelista compartió
El actor y panelista compartió su análisis sobre el desempeño de Aarón Mercury, destacando que la falta de contenido y adaptación al juego fueron clave para su eliminación en la recta final (Foto: Archivo)

Aarón debió haber entendido el juego desde hace tiempo y no solo estar repitiendo las cosas, debió haber generado más contenido, yo se los dije a ustedes, por qué ahora se molestan, esto se los dije para que entendieran lo que podía pasar y ahí están las consecuencias”, añadió.

Además, Sergio Mayer sugirió que parte de la responsabilidad recae en los fanáticos de Aarón Mercury, quienes, según su análisis, habrían desviado su apoyo hacia Alexis Ayala, lo que debilitó la posición de su favorito en la competencia.

El actor considera justa la eliminación de Aarón. (Crédito: TikTok)

La postura de Mayer ha dividido opiniones entre los seguidores del programa, ya que mientras algunos comparten su visión sobre la importancia de la estrategia y la participación activa, otros continúan cuestionando la transparencia del proceso de eliminación.

La salida de Aarón Mercury se suma a una serie de decisiones que han marcado la recta final de La Casa de los Famosos México, intensificando el debate sobre el papel de la audiencia y la dinámica interna del reality.

Temas Relacionados

Aarón MercurySergio MayerLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.5 en Arriaga

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Chiapas: se registra

Fans en México asombrados y sorprendidos por anuncio de la secuela de ‘Los Simpson: La Película’

La cinta llegará a las salas de cine en julio de 2027, 20 años de que la familia amarilla llegara a la pantalla grande por primera vez

Fans en México asombrados y

Adolescente de 16 años navega con una tina en inundación de Nezahualcóyotl para ayudar a vecinos

Cuatro colonias de este municipio siguen con altos niveles de agua en calles

Adolescente de 16 años navega

Temblor hoy 29 de septiembre en México: informe vespertino de este lunes del SSN

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 29 de septiembre

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: inicia última gala de lunes previo a la gran final

Sigue la actualización minuto a minuto este lunes del reality show

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Chacal”, presunto

Procesan a “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, y a mujer capturada junto con él

Dejan mensaje amenazante que señala alianza de Los Mayos con Gente Nueva del Tigre en Chihuahua

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

ENTRETENIMIENTO

Fans en México asombrados y

Fans en México asombrados y sorprendidos por anuncio de la secuela de ‘Los Simpson: La Película’

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: inicia última gala de lunes previo a la gran final

Fuerza Regida domina el top 10 de Apple México: las mejores canciones para escuchar en cualquier momento

Este es el grado de estudios de Aarón Mercury, noveno eliminado de La casa de los famosos México

Hospitalizan de emergencia a un actor de Una familia de Diez

DEPORTES

Este es el millonario sueldo

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León

Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas: destapan la ofensa que lanzó a los árbitros

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán