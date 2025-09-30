Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 26AGOSTO2025. La artista colombiana Shakira volvió a la Ciudad de México con su espectáculo “Las mujeres ya no lloran World Tour”, sumando un par de fechas en el Estadio GNP Seguros. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Ocesa, compañía líder en la organización de espectáculos y conciertos en vivo en el país, fue incluida en la lista de empresas con mejor reputación en México, según el reporte 2025 publicado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

Merco es un referente internacional en la evaluación de reputación empresarial en Iberoamérica. El ranking, elaborado a partir de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), evalúa la percepción integral de las empresas a partir de una metodología independiente y amplia participación de actores empresariales y sociales.

La inclusión de Ocesa en la lista responde a su desempeño en los ámbitos de servicio, seguridad, innovación y sostenibilidad dentro de la industria del entretenimiento, así como su papel en el desarrollo de vínculos con artistas, comunidades y aliados estratégicos tanto en México como en América Latina.

El reconocimiento llega en un contexto donde la reputación corporativa es cada vez más valorada por consumidores y grupos de interés, y plantea nuevos retos en materia de transparencia, responsabilidad social y competitividad sectorial.

Desde 2019, Ocesa forma parte de Live Nation Entertainment, considerada la promotora más grande de eventos a nivel mundial.

¿Qué es Merco?

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es una herramienta independiente de evaluación que, desde el año 2000, mide la reputación de empresas y directivos en Iberoamérica.

Su metodología se basa en encuestas y análisis rigurosos que involucran a directivos, analistas financieros, consumidores, periodistas, sindicatos y expertos en responsabilidad social. Merco toma en cuenta factores como ética, responsabilidad medioambiental, calidad de productos, innovación y liderazgo.

Ser reconocido por Merco es relevante porque refleja la percepción positiva y la confianza de distintos grupos de interés, lo que fortalece la posición competitiva y la imagen pública de las organizaciones evaluadas.

¿Qué conciertos importantes quedan para Ocesa?

Tras haber hosteado eventos tan mediáticos de calibre internacional este año como los dos conciertos de Oasis, los 12 conciertos de Shakira e incluso un comentado sold out de Kendrick Lamar, la promotora todavía tiene frente a sí los siguientes espectáculos o eventos:

Sigur Ros en el Teatro Metropólitan

Festival Corona Capital

Festival Coca Cola Flow Fest

Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros

Gran Premio de México de la Fórmula 1

Rod Stewart en el Palacio de los Deportes

El Tri en el Auditorio Nacional

Morrissey en el Palacio de los Deportes

Molotov en el Palacio de los Deportes

Zoé en el Estadio GNP Seguros

Guns N’ Roses en el Estadio GNP Seguros

Rauw Alejandro en el Palacio de los Deportes

Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros

Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros