México

Las series más populares de Netflix en México para engancharse este día

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Por Infobae Noticias

Guardar
En un mundo tan vertiginoso,
En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix México

1. Las muertas

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el escalofriante caso de 'Las Poquianchis', 'Las muertas' narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

2. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

3. Incontrolables (Wayward)

Un policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática pero peligrosa fundadora no son lo que aparentan.

4. Alice in Borderland

Un chico obsesionado con los videojuegos se transporta con dos amigos a una realidad paralela y postapocalíptica de Tokio donde cada nivel es de vida o muerte.

5. La huésped

La vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad da un vuelco cuando una misteriosa mujer del pasado de ella aparece en su casa.

6. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

7. La casa Guinness (House of Guinness)

Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos cada uno con oscuros secretos que ocultar tienen en sus manos el destino de la cervecería.

8. El refugio atómico

Tras refugiarse en un búnker de lujo para millonarios, dos familias deben hacer frente a la herida que las separó mientras crece la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

9. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

10. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas,
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.

Temas Relacionados

NetflixStreamingSeriesmexico-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Este es el grado de estudios de Aarón Mercury, noveno eliminado de La casa de los famosos México

El influencer queretano vivió una noche de emociones intensas al quedar fuera de la competencia, generando reacciones inesperadas entre sus compañeros y un debate encendido en la televisión matutina

Este es el grado de

Brugada entrega Ingreso Ciudadano Universal en CDMX: quiénes pueden tramitar esta pensión y recibir 2 mil pesos bimestrales

Beneficiarios de este programa social recibieron sus respectivas tarjetas en un evento masivo en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México

Brugada entrega Ingreso Ciudadano Universal

Se aceleran los ciclones en el Pacífico: el SMN prevé avance de Octave esta semana

A un mes de concluir la temporada de huracanes, el Pacífico mexicano muestra una actividad intensa

Se aceleran los ciclones en

Hospitalizan de emergencia a un actor de Una familia de Diez

El famoso se encuentra recibiendo atención médica de emergencia después del estreno de la temporada 12

Hospitalizan de emergencia a un

Temblor hoy 29 de septiembre en México: más de 800 sismos se registraron en el país la semana pasada, informa SSN

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 29 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dejan mensaje amenazante que señala

Dejan mensaje amenazante que señala alianza de Los Mayos con Gente Nueva del Tigre en Chihuahua

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

ENTRETENIMIENTO

Este es el grado de

Este es el grado de estudios de Aarón Mercury, noveno eliminado de La casa de los famosos México

Hospitalizan de emergencia a un actor de Una familia de Diez

Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Tame Impala: así puedes pre registrarte para el concierto secreto en CDMX

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: Shiky confunde nombre de ‘Escorpión Dorado’ y lo llama ‘alacrán’

DEPORTES

Así fue la detención de

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025