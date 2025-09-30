Las series más populares de Netflix en México para engancharse este día

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix México

1. Las muertas

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el escalofriante caso de 'Las Poquianchis', 'Las muertas' narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

2. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

3. Incontrolables (Wayward)

Un policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática pero peligrosa fundadora no son lo que aparentan.

4. Alice in Borderland

Un chico obsesionado con los videojuegos se transporta con dos amigos a una realidad paralela y postapocalíptica de Tokio donde cada nivel es de vida o muerte.

5. La huésped

La vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad da un vuelco cuando una misteriosa mujer del pasado de ella aparece en su casa.

6. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

7. La casa Guinness (House of Guinness)

Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos cada uno con oscuros secretos que ocultar tienen en sus manos el destino de la cervecería.

8. El refugio atómico

Tras refugiarse en un búnker de lujo para millonarios, dos familias deben hacer frente a la herida que las separó mientras crece la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

9. Adolescencia (Adolescence)

Cuando acusan a un chico de 13 años del asesinato de una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el inspector al mando se preguntan qué pasó realmente.

10. WWE SmackDown!

Programa de entretenimiento deportivo de la lucha libre profesional, las mejores luchas serán transmitidas y el mundo de la lucha libre será el protagonista de todos los segmentos, especialmente enfocados en los luchadores más destacados de la actualidad.

La revolución de Netflix

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.