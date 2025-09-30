México

Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Por Infobae Noticias

Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo, interpretado por Fuerza Regida, continúa en el primer lugar de la lista.

2. ANSIEDAD

Fuerza Regida

Esta rolade Fuerza Regida está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 2. Ayer se encontraba en el sitio número 3, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

3. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

El sencillo de Natanael Cano y Gabito Ballesteros pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer puesto, lo que apunta a que va de salida.

4. TU SANCHO

Fuerza Regida

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. TU SANCHO entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

En quinto lugar, continúa Frecuencia de Los Dareyes De La Sierra.

6. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Lo más nuevo de Fuerza Regida, Por Esos Ojos, entra directamente a la sexta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. PIÉNSALO

Junior H

Con una diferencia favorable de 1, PIÉNSALO de Junior H se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. gervonta

Peso Pluma

Cosechar éxitos es sinónimo de Peso Pluma. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada gervonta, debute en el octavo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. Chula Vente

Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega

Chula Vente de Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la novena posición.

10. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) se ubica en la décima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 12. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de El Bogueto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la compañía

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.

