La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes disfrutan de una tarde junto a sus familiares hoy 30 de septiembre

Las votaciones están abiertas desde el pasado 28 de septiembre y se pausarán un momento el miércoles 1 de octubre para conocer al sexto lugar del reality show. Una vez que el nombre se dé a conocer, se reanudarán y finalizarán hasta la gran final.

Ellos son los finalistas de La Casa de los Famosos México:

De acuerdo con “La tía Sandra”, la intérprete es la menos querida por los seguidores del programa; sin embargo, existe varios comentarios hablando sobre su posible triunfo.

Pese al apoyo que ha recibido la actriz de “La familia P.Luche” en las últimas semanas, algunas cuentas de X aseguran que no cuenta con la suficiente aprobación del público.

Aseguran que Dalílah Polanco es la finalista menos querida de todas las temporadas del reality show

Últimas noticias

Beca Rita Cetina 2025: ¿De cuándo dinero serán los pagos de octubre a los beneficiarios? El programa busca ayudar a través de un apoyo monetario a todos los alumnos de educación básica

Valor de cierre del euro en México este 30 de septiembre de EUR a MXN Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura Tras su expulsión de Paraguay fue ingresado al penal del Altiplano

Línea 9 del Metro CDMX: esto dijo el STC del sujeto que ingresó a la estación Centro Médico con un arma Policías de la CDMX detuvieron al hombre implicado y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes