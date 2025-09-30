México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes disfrutan de una tarde junto a sus familiares hoy 30 de septiembre

Los seis finalistas del reality show fueron sorprendidos por ‘La jefa’ con una dinámica que termina en unas horas

Por Jazmín González

Guardar
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: ellos son los finalistas. (Infobae México/ Jovani Pérez)
20:56 hsHoy

Aseguran que Dalílah Polanco es la finalista menos querida de todas las temporadas del reality show

Pese al apoyo que ha recibido la actriz de “La familia P.Luche” en las últimas semanas, algunas cuentas de X aseguran que no cuenta con la suficiente aprobación del público.

De acuerdo con “La tía Sandra”, la intérprete es la menos querida por los seguidores del programa; sin embargo, existe varios comentarios hablando sobre su posible triunfo.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
20:26 hsHoy

Ellos son los finalistas de La Casa de los Famosos México:

  1. Aldo de Nigris
  2. Abelito
  3. Mar Contreras
  4. Alexis Ayala
  5. Shiky
  6. Dalílah Polanco

Las votaciones están abiertas desde el pasado 28 de septiembre y se pausarán un momento el miércoles 1 de octubre para conocer al sexto lugar del reality show. Una vez que el nombre se dé a conocer, se reanudarán y finalizarán hasta la gran final.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViX24/7mexico-entretenimiento

Últimas noticias

Beca Rita Cetina 2025: ¿De cuándo dinero serán los pagos de octubre a los beneficiarios?

El programa busca ayudar a través de un apoyo monetario a todos los alumnos de educación básica

Beca Rita Cetina 2025: ¿De

Valor de cierre del euro en México este 30 de septiembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

Tras su expulsión de Paraguay fue ingresado al penal del Altiplano

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo

Línea 9 del Metro CDMX: esto dijo el STC del sujeto que ingresó a la estación Centro Médico con un arma

Policías de la CDMX detuvieron al hombre implicado y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes

Línea 9 del Metro CDMX:

El dólar no logró recuperarse frente al “súper peso” al cierre del 30 de septiembre

La moneda nacional logró mantenerse fuerte frente al billete verde y cerró la jornada de mercados con su valor más alto en los últimos meses

El dólar no logró recuperarse

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ayelén Paleo pidió la libertad

Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual

A la espera del encuentro entre CFK y Kicillof, el peronismo se abroquela para darle visibilidad a Taiana

90% de desarrolladores ya usa IA, según el informe DORA 2025

Presupuesto porteño: Macri busca bajar Ingresos Brutos para los no profesionales y empezará a construir la línea F del subte

Qué dijo el presidente del BCRA sobre el corte abrupto de la venta de dólar oficial en las principales billeteras virtuales

INFOBAE AMÉRICA

Los rebeldes hutíes amenazaron con

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar barcos petroleros de Estados Unidos en el mar Rojo

Qatar pidió “aclaraciones y detalles adicionales” sobre el plan de paz para Gaza presentado por Trump

Wall Street cerró en verde y acumula cinco meses seguidos con ganancias

La tajante respuesta de J.K. Rowling a los comentarios de Emma Watson: “Es ignorante de cuán ignorante es”

Los factores genéticos detrás de la sorprendente resistencia de algunos insectos a temperaturas extremas y pesticidas

DEPORTES

El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández venció al Benfica de Otamendi en un día con mucha presencia argentina: todos los goles de la Champions

El show de Lautaro Martínez en la goleada del Inter por la Champions: del blooper en el primer tanto a su doblete que hizo historia

Desconcertante escena en la NFL: sufrió una espeluznante lesión y tuvo una reacción extraña ante el público

La reacción de Chiquito Romero cuando un hincha le preguntó si extraña atajar en Boca

Fracturas, declaraciones cruzadas y polémica: las secuelas que dejó la batalla campal durante una pelea de boxeo en Brasil