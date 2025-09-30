La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes disfrutan de una tarde junto a sus familiares hoy 30 de septiembre

Pese al apoyo que ha recibido la actriz de “La familia P.Luche” en las últimas semanas, algunas cuentas de X aseguran que no cuenta con la suficiente aprobación del público.
De acuerdo con “La tía Sandra”, la intérprete es la menos querida por los seguidores del programa; sin embargo, existe varios comentarios hablando sobre su posible triunfo.
Las votaciones están abiertas desde el pasado 28 de septiembre y se pausarán un momento el miércoles 1 de octubre para conocer al sexto lugar del reality show. Una vez que el nombre se dé a conocer, se reanudarán y finalizarán hasta la gran final.