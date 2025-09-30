Adán Augusto afirma tener apoyo de Morena tras acusación por ingreso de 79 mdp: “No soy una carga, le he cumplido al movimiento”

CIUDAD DE MÉXICO, 26SEPTIEMBRE2025.- Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ofreció conferencia de prensa en la sede del Senado de la República para aclarar la información difundida en un cadena de noticias en la que afirmaron que ocultó ingresos en su declaración patrimonial. El coordinador de Morena en la Cámara Alta dijo que la información es tendenciosa pues afirma que todo se encuentra en regla y declarado. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado de la República, afirmó que tiene el apoyo de “una gran mayoría” de los legisladores y políticos que integran el llamado Movimiento de la Cuarta Transformación, tras los señalamientos en su contra por tener un ingreso de 79 millones de pesos, que presuntamente no declaró.

El senador morenista dijo sentirse tranquilo entorno a las acusaciones, resaltando que está acostumbrado a protagonizar este tipo de controversias, desde que era gobernador de Tabasco.

“Yo me siento muy bien, muy tranquilo, te diría coloquialmente que el que nada debe nada teme”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Radio Fórmula.

Al ser cuestionado sobre si se considera una carga para la bancada de Morena en el Senado y el partido en general, López Hernández respondió que no lo considera así e incluso agradece el apoyo de sus compañeros, asegurando que a esto se suma que él le ha cumplido al movimiento de la 4T y con su trabajo político.

“No lo siento así, tengo el apoyo de mis compañeras, compañeros senadores, cosa que agradezco mucho. Lo que pasa es que hacia afuera hay cosas que nos trasciende y a mí me ha tocado hacer trabajos, sacar tareas que a veces se consideraban imposibles y ahí ha estado de alguna manera mi manera de operar, de acordar, de sacar iniciativas, de muchas cosas, eso a mi me da mucha tranquilidad y he intentado ser eficaz al movimiento, y modestia aparte, le hemos cumplido al movimiento y a mis compañeros y compañeras”, aseveró.

Argumentó que sus compañeros en el Senado no han expresado explícitamente su apoyo o realizado protestas a su favor debido a que los morenistas tienen “un estilo de hacer las cosas”, además de que él sigue concentrado en su trabajo político, ya que esta semana se votará la reforma a la Ley de Amparo.

“Nosotros tenemos un estilo de hacer las cosas al movimiento, y desde luego que me apoyan, muchos muchísimos, la gran mayoría de los compañeros del movimiento. (...) Yo sigo haciendo mi trabajo político, ahorita esta semana estamos ocupados en sacar adelante la iniciativa presidencial que reforma la Ley de Amparo”, comentó.

Asimismo, acusó a la oposición, actualmente integrada por los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, de implementar una campaña en su contra como parte de una venganza por la reforma electoral y otras acciones promovidas por os gobiernos morenistas.

“Esta es una estrategia muy claramente definida desde la derecha, desde grupos de interés que se sintieron afectados desde la época en que nosotros estuvimos en la Secretaría de Gobernación. (...) Es su manera de cobrar cuentas, pues a mi no me preocupa ni me ocupa. ¿Crees que me va a preocupar lo que diga Alejandro Moreno? Pues no", concluyó.