Puebla: cuál es el precio de la gasolina este 29 de septiembre

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Por Armando Montes

Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

El precio de la gasolina dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean la cotización del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Estas condiciones hacen que los precios de la gasolina y el diésel se modifiquen constantemente tomando en ocasiones por sorpresa a los conductores.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informan constantemente los precios actualizados del combustible en todo el territorio mexicano. Aquí están los de este 29 de septiembre en Puebla.

Puebla: el precio de la gasolina por litro

El valor de la gasolina regular este día se encuentra en 23.623 pesos el litro en promedio.

En tanto el costo de la gasolina premium de hoy se vende en 25.174 pesos el litro en promedio.

En cuanto al precio del diésel está en 25.818 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE y la Profeco
La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Los factores que definen el precio de la gasolina

El precio de los combustibles puede variar en México debido a una diversidad de factores como el precio de referencia, impuestos y logística.

El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que este se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el promedio del valor de la gasolina se modifica respecto al tipo de cambio que se ubique el dólar y el peso.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se evidenció la influencia de los precios internacionales del petróleo en el combustible cuando el hidrocarburo bajó hasta tocar cifras históricas, lo que provocó que los combustibles registrara costos bajísimos, hasta que el "oro negro" se estabilizó y con ello valor de sus derivados.

Lo mismo ocurrió, pero en un caso contrario, durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon y con ello el costo del combustible en todo el mundo.

Sin embargo, hubo países que se vieron menos afectado debido a distintas medidas, como en México, donde un subsidio aplicado por el Estado mantuvo relativamente estables los precios de la gasolina.

Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, que influye directamente en el precio de la gasolina y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).

Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística, es decir transporte y almacenaje, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, se incrementarán los costos.

Otros de los factores que influyen en los precios de las gasolinas se dan por la ubicación geográfica.

