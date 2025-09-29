Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 29 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 29 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 29 de septiembre

Un canal de baja presión en el sureste del país en interacción con divergencia, el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, además de una nueva onda tropical que se aproximará a la península de Yucatán, generarán probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como lluvias e intervalos de chubascos en la península de Baja California y Sonora.

Por su parte, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana; además de chubascos en el noreste.

A su vez, la tormenta tropical Narda se localizará a más de 1,500 km al oeste de Baja California Sur, sin afectar costas nacionales. Continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio mexicano con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán, pudiendo superar los 40 °C en Sinaloa.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte), Chiapas (norte) y Tabasco (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posible formación de torbellinos: Chihuahua. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.