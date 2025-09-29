México

Con posturas encontradas, así iniciaron las Audiencias Públicas sobre la Ley de Amparo

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, advirtió que los cambios propuestos podrían tener consecuencias negativas

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El debate sobre la reforma
El debate sobre la reforma de la Ley de Amparo enfrenta posturas sobre la protección de colectivos vulnerables y la modernización judicial. FOTO: Senado

Este lunes arrancaron en el Senado de la República las audiencias públicas sobre la reforma de Amparo, ien las cuales las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos escuchan a diversos expertos en la materia.

El debate en torno a la reforma de la Ley de Amparo se ha intensificado debido a la percepción de que la propuesta podría restringir la protección judicial para colectivos vulnerables, como comunidades indígenas, grupos ambientalistas y padres de niños con cáncer.

Durante el primer bloque de las Audiencias Públicas, las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos del Senado escucharon a especialistas y académicos que analizaron los alcances y riesgos de la iniciativa, con especial atención al juicio de amparo digital, las suspensiones y el concepto de interés legítimo.

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, advirtió que los cambios propuestos podrían tener consecuencias negativas, ya que, según su análisis, la iniciativa prohíbe suspender actos de la Unidad de Inteligencia Financiera y actividades relacionadas con el lavado de diner

o. Esta restricción, en su opinión, representa una afectación directa a los derechos de los ciudadanos.

Especialistas y legisladores analizan los
Especialistas y legisladores analizan los riesgos y beneficios de la reforma, con énfasis en el interés legítimo y la digitalización del amparo. FOTO: Senado

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, José Ángel Santiago Ábrego, alertó que la propuesta introduce la noción de interés público, lo que podría llevar a que los jueces nieguen medidas cautelares si consideran que la suspensión afecta proyectos gubernamentales o la recaudación.

Según sus palabras, “propiciará que los jueces adopten un atajo metodológico para sostener que, si la suspensión afecta algún proyecto o programa de gobierno o la recaudación, entonces afecta al pueblo, negando, en consecuencia, la medida cautelar”.

La magistrada en materia Administrativa Ileana Moreno Ramírez señaló la necesidad de precisar la redacción de la iniciativa, especialmente en lo relativo al interés legítimo y su impacto directo en los beneficiarios.

Por otro lado, el abogado Ulrich Richter Morales defendió que la inclusión de un nuevo párrafo en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, relativo al interés legítimo, no implica una limitación de derechos ni contradice la jurisprudencia existente.

Según Richter Morales, la reforma no restringe la defensa de causas como el medio ambiente, los derechos de los consumidores o los de la comunidad LGBT, a pesar de las críticas de diversos sectores.

En el ámbito legislativo, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que “no sorprende que la oposición esté en contra de la propuesta de reforma, pero la Cuarta Transformación está de cara al pueblo con este ejercicio, además de que la iniciativa responde a la transformación que se hizo al Poder Judicial”.

Desde la bancada del PAN, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez advirtió que la propuesta restringe los amparos colectivos, lo que afecta a sectores como comunidades indígenas, grupos ambientalistas y padres que solicitan medicamentos para sus hijos con cáncer.

“Estamos hablando de amparos que pueden promover comunidades indígenas, grupos ambientalistas o padres que piden medicamentos para sus hijos con cáncer”, expresó.

La senadora de MC y también secretaria de la Comisión de Justicia, Alejandra Barrales Magdaleno, alertó que la reforma, en su forma actual, representa un retroceso, ya que pondría en riesgo una de las figuras jurídicas más relevantes para la protección de los ciudadanos.

Finalmente, el senador sin grupo parlamentario Erik Iván Jaimes Archundia planteó la necesidad de definir con mayor claridad el concepto de interés legítimo en la iniciativa, con el objetivo de evitar cualquier restricción a los derechos de las personas.

Temas Relacionados

SenadoLey de amparomexico-noticias

Más Noticias

Adán Augusto López aclara que pagó casi 23 mdp en impuestos y sostiene que sabe quién está en su contra

El exgobernador hizo públicas sus declaraciones personales

Adán Augusto López aclara que

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre: Líneas 3, 6 y 7 del MB con retrasos por manifestaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

México: cotización de cierre del dólar hoy 29 de septiembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: habitantes listos para la gran final

Sigue la actualización minuto a minuto este lunes del reality show

La Casa de los Famosos

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 30 de septiembre en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Qué vehículos descansan por el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Michoacán afirma control

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

Militares son agredidos en Apatzingán, Michoacán: se reporta un muerto y dos heridos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: habitantes listos para la gran final

Angélica Rivera rompe el silencio y enfrenta preguntas sobre Peña Nieto y la ‘Casa Blanca’

La Casa de los Famosos México en vivo hoy: todo sobre el presunto fraude a Aarón Mercury de Televisa y producción

Aseguran que Wendy Guevara evidenció fraude en eliminación de Aarón Mercury en show vivo: “No te podemos decir”

David Villalpando, el querido ‘Profesor Virolo’, sorprende al pedir trabajo en redes: “Por si algún director me ve”

DEPORTES

México vs España: dónde, cuándo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”

Se cierra la lucha por el liderado de goleo en la Liga MX: Paulinho y Zendejas se meten a la pelea tras la jornada 11

Fuerza Guerrera se retira de la lucha libre tras 47 años de trayectoria: “Tengo 72 años y ya no me muevo como antes”

Se acabó el reinado de Cruz Azul, Toluca es nuevo súper líder y Chivas se mete a puestos de Play In