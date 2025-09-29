México

Clima hoy en México: temperaturas para Ecatepec este 29 de septiembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Ecatepec este lunes 29 de septiembre:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se prevé que en Ecatepec habrá un 75% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 23 centígrados y una mínima de 15°. La nubosidad será del 78% y por la noche habrá una posibilidad del 93% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre contingencias, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo convierte en uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaEcatepecMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Los hábitos cotidianos que elevan tus niveles de azúcar y pocas personas lo saben

Mantener los niveles estables es vital para prevenir la diabetes

Los hábitos cotidianos que elevan

Alcaldía Coyoacán retira y decomisa venta de cigarros a vendedores ambulantes en CETRAM Tasqueña, CDMX

Autoridades de esta alcaldía de la Ciudad de México señalaron que los operativos continuarán

Alcaldía Coyoacán retira y decomisa

Reapertura Línea 1 del Metro CDMX: qué estaciones abrirán en octubre, según Clara Brugada

La jefa de gobierno confirmó que la obra está por concluir y restablecerán todo el servicio de Pantitlán a Observatorio

Reapertura Línea 1 del Metro

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: Wendy entra a la casa para dejar ‘reconocimiento’ de los 4 millones de pesos

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Con las herramientas tecnológicas los criminales expanden su capacidad de violencia del mundo real a los entornos digitales

Cómo el Cártel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómo el Cártel de Sinaloa

Cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan la IA para el control de tráfico de drogas y el reconocimiento de rostros

Queman camioneta con pasajeros en Chilpancingo, Guerrero: Gobierno municipal pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quién será el último eliminado del reality?

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: Wendy entra a la casa para dejar ‘reconocimiento’ de los 4 millones de pesos

Fans acusan a Zoé de hacer playback en su primer concierto en el foro GNP

Mexicanos llevan letreros de paraderos de camión a Europa y otros destinos turísticos

Esta es la mejor manera de recorrer los 32 estados de México, según la Inteligencia Artificial

DEPORTES

Julio César Chávez es internado

Julio César Chávez es internado en un hospital en Culiacán: ¿Cuál es su estado de salud?

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda