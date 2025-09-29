Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: empresa mexicana rompe el silencio y revela la verdad detrás de las invitaciones

Empresa mexicana revela la verdad detrás de las invitaciones de la boda de Selena Gómez y Benny Blanco que se viralizaron en redes sociales. (Instagram)

La boda de Selena Gomez y Benny Blanco estuvo en boca de todos este fin de semana. Entre muchos de los temas viralizados de la unión de la cantante y el productor fue, además del recinto y el vestido de novia, fueron las invitaciones.

Y es que el mismo día de la boda comenzaron a circular un par de imágenes de unas invitaciones de boda elaboradas por la empresa mexicana MG Invitaciones, mismas que fueron criticadas porque supuestamente habían filtrado la dirección de la boda de Selena y Benny.

El diseño de las invitaciones dividió opiniones de los internautas, pero sin duda robó foco con noticias de medios internacionales como Elle y Daily Mail dedicándoles notas enteras. Sin embargo, un día después de la boda, la empresaria detrás de la marca rompió el silencio y reveló la verdad detrás de la historia.

¿Eran falsas?

Empresa mexicana cuenta la verdad detrás de las virales pero falsas invitaciones de Selena Gomez. (Instagram: mginvitacionesmx)

Las tarjetas presentaban un diseño color crema con letras doradas y detalles de flores, lo que llevó a muchos usuarios y medios a pensar que se trataba de las invitaciones auténticas. Notas de medios reprodujeron la publicación hecha en Instagram, agregando que la cuenta oficial de la empresa agradeció a la pareja por “elegirlos en un día tan importante”.

Sin embargo, este domingo la dueña de MG Invitaciones MX, Mayra González, utilizó sus cuentas en redes sociales para explicar el origen de las imágenes que se viralizaron. González reconoció que las invitaciones no fueron elaboradas para la boda real, sino que diseñó una versión propia como ejercicio personal, aprovechando el marketing.

“La invitación tan hermosa que realicé para la boda de Selena y Benny Blanco” fue creada, en palabras de la empresaria, tomando información disponible en internet y ajustando la estética para que pareciera genuina.

Entre los detalles de la polémica, González admitió que “muchas personas pensaron que esto era inteligencia artificial, que no era una invitación real, pero aquí la tengo, es una invitación física, es muy bonita”.

Expresó también que recibió numerosos comentarios negativos en sus redes criticando la supuesta filtración de la hora y la dirección del evento: “La información que se tenía de la boda de Selena Gomez y Benny ya estaba filtrada, ya había muchos medios como TMZ reportando, había helicópteros sobrevolando en el lugar de la boda, así que estas direcciones ya se sabían”.

La empresaria negó rotundamente cualquier vínculo directo con la pareja y subrayó que nunca tuvo contacto con el equipo organizador.

González detalló abiertamente cómo armó el contenido de la invitación. Confirmó que “copié una dirección de Google Maps, la copié y la puse y que se viera lo más formal que se pudiera y que se viera lo más real que se pudiera”.

La decisión de publicar coincidió con el auge viral de la boda en redes, por lo que definió su contribución como una estrategia de marketing: “Vi que estaba en tendencia lo de la boda de Selena y empezaron a hacer muchos videos. Dije: Voy a hacer una invitación de Selena… no me ha tocado el momento, o sea, no ha llegado mi momento y espero que un día pase. Pero me asombran tanto los comentarios que recibí, que logré poner en duda si era verdad o no”.

Parte de la controversia surgió cuando usuarios abordaron con sospecha y hasta bromas familiares la relación entre la empresa y la artista, llegando a decir: “Ay, sí, que Selena es sobrina de mi abuelita”. González participó en la conversación con tono de humor, aunque esto aumentó la confusión sobre la autenticidad del producto.

“Yo puse la ceremonia a las tres de la tarde y coincidió. O sea, yo no sabía y coincidió”, reconoció la empresaria sobre la coincidencia con la hora real difundida por medios y asistentes.

El escándalo creció con la viralización. González narró que el impacto la llevó a recibir mensajes de clientes y familiares sorprendidos por la amplia circulación de sus imágenes: “Me llegan mensajes de mis clientes de que: ‘ay, qué hermosas’ y todo eso, de mis familiares, que estas son tus invitaciones, Mayra, las están compartiendo. Y claro que me pone muy feliz haber conseguido esta manera de que se hablara del negocio, sea cierto o no sea cierto”.

En sus videos posteriores, González también respondió a las críticas de quienes menospreciaron sus diseños por no considerarlos acordes a una celebridad internacional.

Defendió la belleza de su trabajo citando la repercusión en medios internacionales: “No puedes desprestigiar el trabajo que ves, porque yo no creo que una revista de la talla de Elle México o Elle USA, hayan compartido mi negocio pensando que eran las de ella, si la invitación no se viera tan bonita, no la hubieran compartido y no hubieran dudado que fueron estas. Así que corrientes no son, son muy bonitas y espero que no tomen este video a mal, pero tampoco puedes estar desmeritando el trabajo de las demás personas solo por… nada más porque quieres”.

González reflexionó sobre lo importante que puede ser la viralidad para los pequeños negocios, señalando que la experiencia fue significativa.