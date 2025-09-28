México

Un albañil fue asesinado en el patio de su casa con armas de fuego por al menos dos hombres en Las Bebelamas, Sinaloa

La víctima fue ultimada por dos personas que arribaron a su hogar en motocicleta con armas largas

Por Fabián Sosa

Las autoridades aún investigan los hechos; se hallaron al menos 15 casquillos percutidos en la escena del crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inseguridad en el norte del país ha incrementado en el último año debido al enfrentamiento entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, que son Los Mayitos y La Chapiza, quienes se encuentran disputando el territorio en múltiples estados con el fin de tener mayor control.

Las agresiones en diferentes regiones del estado han generado temor e inconformidad entre los pobladores por la situación debido a que a pesar de los operativos y las estrategias de seguridad, los homicidios se mantienen a la orden del día.

De acuerdo con el informe de seguridad emitido por el equipo interdisciplinario conformado por la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el día 26, Sinaloa figura como una de las entidades con mayor número de homicidios dolosos.

En este contexto, la noche del sábado 27 de septiembre de 2025 ocurrió un ataque armado en el poblado Las Bebelamas, sindicatura de San Pedro, Navolato, Sinaloa, mismo que resultó en el asesinato de Luis Bernardo “N”, un albañil de 42 años.

Cómo ocurrió el asesinato

Hasta el momento no se han reportado detenciones o indicios de los probables responsables del delito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima fue atacada en el patio de su domicilio por al menos dos agresores que llegaron en motocicleta y dispararon con armas largas.

De acuerdo con fuentes locales, el ataque ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando los responsables ingresaron al domicilio ubicado entre la carretera SIN Casa Blanca y SIN San Pedro.

Los agresores dispararon directamente contra Luis Bernardo, quien no tuvo oportunidad de defenderse. El motivo del crimen no ha sido esclarecido y, hasta el momento, no se ha identificado a los responsables.

Luis Bernardo “N.” fue identificado por sus familiares tras el ataque. La noticia impactó a la comunidad, que ha presenciado múltiples hechos violentos en los últimos meses.

Tras el atentado, los familiares solicitaron auxilio a través de la línea de emergencias 911, lo que permitió la movilización de las autoridades. El reporte fue confirmado por las fuerzas de seguridad poco antes de la 01:00 de la madrugada del domingo 28 de septiembre.

Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acordonaron el área para preservar la escena del crimen.

Durante la inspección, los agentes localizaron al menos 15 casquillos percutidos, evidencia del uso de armas largas en el ataque. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial inició los trabajos de campo, mientras que policías investigadores comenzaron las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Como parte del protocolo, el cuerpo de Luis Bernardo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia legal antes de ser entregado a sus familiares para su sepultura.

