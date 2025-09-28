Senado inicia este lunes proceso para la reforma a la ley de amparo

El inicio de las audiencias públicas para debatir la reforma a la Ley de Amparo marca una semana de actividad intensa en el Senado de la República, anunció Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República.

La senadora subrayó la importancia de la agenda parlamentaria, al considerar que los temas a tratar tendrán un impacto significativo en la vida democrática y cultural del país.

La senadora Castillo Juárez informó que las audiencias públicas comienzan este lunes, bajo la coordinación de las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos.

Durante estas sesiones, se abordarán cuestiones como el Interés Legítimo y Suspensión, los Plazos y Consecuencias por su Incumplimiento y el Juicio de Amparo Digital.

En relación con la programación de la semana, la presidenta del Senado detalló que el martes 30 de septiembre se llevará a cabo la segunda jornada de audiencias públicas.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2024.- Senadores panistas toman la tribuna durante la discusión de la Reforma al Poder Judicial que se está llevando a cabo en la Vieja Casona de Xicoténcatl, luego de que en la tarde manifestantes irrumpieron el pleno del Senado, sede Reforma. FOTO: CUARTOSCURO.COM

En esta ocasión, los temas centrales serán la Ampliación de la Demanda, el Cumplimiento y Ejecución de Sentencias, así como la Armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Laura Itzel Castillo Juárez enfatizó que la discusión de estos asuntos representa un paso relevante para el fortalecimiento del marco legal y administrativo del país.

El 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió al Senado modificaciones a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La oposición advierte riesgos en esta reforma

Legisladores de oposición advirtieron que las reformas al amparo promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum limitarán la protección de los derechos ciudadanos y restringirán el alcance de esta figura legal.

Entre los cambios propuestos, se eliminaría la posibilidad de que una sola suspensión de amparo tenga efectos generales para frenar actos de autoridad que afecten a la comunidad.

De acuerdo con el senador Raymundo Bolaños, esto obligaría a que cada persona interponga un amparo de manera individual, lo que incrementaría los costos y retrasaría la resolución de los casos.

“Desafortunadamente no toda la gente tiene acceso a un medio de control constitucional como es el juicio de amparo, y si se ponen trabas, y se obstaculiza el acceso a la justicia de la gente, necesariamente hay una merma de derechos”, afirmó.

El legislador también señaló que la iniciativa elimina medios de defensa para impugnar resoluciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Según la propuesta, los contribuyentes ya no podrán obtener suspensiones automáticas frente a créditos fiscales ni en casos de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera.