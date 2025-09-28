Roberto Martínez desata especulaciones tras revelar que Nodal detuvo estreno de entrevista: “Prefiero no abrir la boca”

El youtuber describió la charla como reveladora e inesperada, pero se negó a hablar de los motivos del cantante para que no saliera a la luz. (Creativo, YouTube / @nodal, Instagram)

Cada semana surge una nueva controversia que involucra a Christian Nodal. Mientras su disputa legal con Universal Music por presunta falsificación de documentos ha vislumbrado escenarios legales desfavorables para el cantautor, una reciente declaración del youtuber Roberto Martínez avivó una polémica que parecía olvidada.

A mediados de agosto, la periodista Adela Micha estrenó en su canal de YouTube una extensa charla con Nodal que, de acuerdo con versiones periodísticas, el compositor intentó frenar por diferentes vías tras anticipar imprecisiones en su versión sobre el origen de su romance con Ángela Aguilar.

A pesar de que Adela Micha negó esta versión, la duda se mantuvo en redes sociales, donde la entrevista significó un impacto negativo a la imagen pública del matrimonio.

Un mes y medio después, Roberto Martínez reveló la existencia de pódcast con Nodal que no salió a la luz por solicitud del sonorense.

En un reciente podcast, Roberto Martínez confesó que Christian Nodal le pidió no difundir una entrevista. (Crédito: Creativo, YouTube)

La polémica entrevista

Roberto Martínez, la mente detrás de Creativo, uno de los pódcast más populares de la actualidad, habló de la existencia de una entrevista con Nodal durante una reciente conversación con Adrián Marcelo.

El tema salió luego de que el exparticipante del reality La Casa de los Famosos México reflexionara sobre el éxito y el riesgo implícito de la popularidad en un contexto donde redes sociales son un parámetro de ello.

Para el youtuber, al igual que Nodal, muchas celebridades han perdido la perspectiva por tomarse demasiado en serio la atención pública: “La competencia y el capital humano es tan desechable que si no me estás prestando la atención, voy a hacer todo para que me la prestes: tatuarme la cara, andar con Belinda”...

Martínez expresó tener una percepción diferente tras hablar largo y tendido con el cantautor en 2023. Sin embargo, aclaró que el episodio nunca fue estrenado en el canal: “Yo tengo un pódcast con Nodal, no salió, no me gustaría profundizar la razón por la que no salió, la neta”.

Nodal contó su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó su matrimonio con Ángela Aguilar. (Fotos: @adelamicha, @nodal, Instagram)

Adrián Marcelo recuerda señalamientos contra Nodal

Sorprendido por la declaración, Adrián Marcelo pidió a Roberto Martínez decirle fuera de cámaras los motivos de Nodal para negarse a que la entrevista viera la luz. Al tiempo, recordó las especulaciones que surgieron semanas antes, cuando algunas fuentes periodísticas aseguraron que Christian Nodal recurrió a la intimidación y presuntamente ofrecer dinero a Adela Micha para no estrenar su entrevista.

“Al chile, prefiero no abrir la boca”, expresó el youtuber ante la insistencia de Adrián Marcelo por conocer detalles.

Al interpretar una sospecha de censura, Roberto Martínez subrayó que el acuerdo fue de ambas partes. Incluso, lamentó la decisión de Nodal, al considerar que el episodio destacaba una parte de él que no ha sido explorada públicamente.

“Fue más un tema de no querían. Dije: “¿sabes qué? Yo no quiero sacar algo que alguien no quiera, entonces no hay pedo’. No quiero joder a nadie. Si una persona por X o Y razón no quiere sacar el capítulo, no lo sacamos", señaló Roberto Martínez.

Las expresiones de Adrián Marcelo dividieron comentarios en redes sociales. (Foto: Creativo, YouTube)

Nodal, acorralado por su disquera

Si bien Roberto Martínez descartó presiones de parte del cantante, sus declaraciones dividieron comentarios debido al contexto del intérprete.

La semana pasada, se confirmó que Nodal cambió de abogados al considerar que su defensa en el juicio interpuesto por la disquera Universal Music por la propiedad de los temas que integran sus tres primeros discos no era adecuada.

El caso se remonta a finales de 2021, cuando Christian Nodal no renovó contrato con la disquera, aludiendo discrepancias en la forma en la que conducían su carrera. Universal Music reclamó la propiedad de los temas que integran los discos Me dejé llevar, Ayayay! y Ahora, amagando con acciones legales contra el cantante los explotaba comercialmente.

Nodal no solo siguió interpretando sus canciones, eventualmente firmó un contrato con Sony Music tras presentar contratos que acreditaban la autoría de los temas al sonorense, invalidando acuerdos presentados por Universal donde Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González, padres y representantes de Nodal, cedían a la disquera la autoría de sus creaciones.

Los abogados de Universal aseguran que Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González presentaron documentos falsos, lo que incurre en el delito de fraude genérico.

En entrevista para diversos medios, Ulrich Richter, abogado de Universal Music, compartió que finalmente se comenzó un proceso judicial y se podrían solicitar medidas cautelares en contra del músico.

Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM