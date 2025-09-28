México

Programas sociales llegan a 1.8 millones de jaliscienses en 2025, destaca Sheinbaum

Adultos mayores, mujeres, estudiantes, personas con discapacidad y productores rurales, entre los principales beneficiarios; la presidenta reitera: 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza

Por Andrés García S.

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su informe de actividades en Jalisco. (Crédito: Gobierno de México)

Durante un informe en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los avances de su administración en materia económica y social. Subrayó que su gobierno se distingue por la cercanía con la ciudadanía y la rendición de cuentas. Este domingo, la mandataria completó 29 informes en diversas entidades de la república. Antes de llegar a Jalisco, este fin de semana visitó Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Entre los logros recientes, Sheinbaum citó cifras del INEGI que muestran que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y que la brecha de ingresos se redujo. Señaló que en 2012 México era el país más desigual del mundo, y ahora ocupa el segundo lugar de menor desigualdad en América, solo detrás de Canadá, lo que calificó como una hazaña.

Este resultado, explicó, se sostiene en tres acciones principales: el aumento del salario mínimo, la implementación de programas de bienestar y la recuperación de la capacidad del Estado para invertir en obras públicas estratégicas, anteriormente concesionadas a privados.

La presidenta también mencionó la inversión extranjera directa, que alcanza niveles históricos, y destacó que el peso mexicano se mantiene como una de las monedas más fuertes del planeta.

Respecto a los programas sociales, Sheinbaum subrayó que los apoyos ahora son derechos constitucionales y se entregan sin intermediarios, garantizando que no dependan de condiciones electorales. Este año, el gobierno federal invierte 850 mil millones de pesos en programas de bienestar, con un aumento proyectado para 2026.

Este domingo, la mandataria completó
Este domingo, la mandataria completó 29 informes en diversas entidades de la república. (Gobierno de México)

Cobertura de programas sociales en Jalisco

En Jalisco, la cobertura de los programas de bienestar alcanza 1 millón 881 mil 435 personas en 2025. Entre los beneficiarios se encuentran 914 mil 717 adultos mayores con pensión, 46 mil 439 personas con discapacidad con apoyos económicos y 8 mil 662 jóvenes que participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Asimismo, 11 mil 785 estudiantes universitarios públicos reciben beca, mientras que 240 mil 792 jóvenes de nivel medio superior cuentan con la beca universal. En educación básica, 83 mil 286 niños reciben apoyo por estudiar primaria, y 6 mil 654 menores de 0 a 4 años se benefician de programas en comunidades de Jalisco y otras regiones del país.

En el ámbito productivo, 56 mil 144 pequeños productores participan en Producción para el Bienestar, 50 mil 144 reciben fertilizantes gratuitos producidos por Pemex gracias a la recuperación de su capacidad de fabricación, y mil 521 personas forman parte de Sembrando Vida, entre otros programas.

Sheinbaum destacó que la inversión federal destinada a estos apoyos en Jalisco asciende a 49 mil 317 millones de pesos en 2025, recursos que, según la mandataria, llegan directamente a las familias sin intermediarios.

La presidenta destacó que la
La presidenta destacó que la inversión federal destinada a programas sociales en Jalisco asciende a 49 mil 317 millones de pesos en 2025. (Crédito : X | @Claudiashein)

Proyectos estratégicos

Durante su informe en la entidad, la presidenta enumeró proyectos estratégicos de su administración que abarcan infraestructura, vivienda, educación y salud. Destacó la licitación del tren de pasajeros México–Querétaro y los tramos Querétaro–Irapuato, Irapuato–León y León–Guadalajara.

En materia de vivienda, informó que 500 mil 469 familias de Jalisco se beneficiarán con la reducción de créditos del Infonavit y Fovissste, y muchas ya reciben sus escrituras. En el ámbito educativo y científico, anunció el impulso a la investigación y la industria de semiconductores a través del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la construcción de un plantel de preparatoria en El Salto, la ampliación de una prepa de Lagos de Moreno y un futuro campus de la Universidad Rosario Castellanos.

También reportó la operación de 97 centros de educación y cuidado infantil para madres trabajadoras, la edificación del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco y el avance del plan de justicia para el pueblo wixárika. Además, aseguró que cada municipio de Jalisco contará con un centro de apoyo para mujeres.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGobierno FederalJaliscoProgramas SocialesPensión del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

Para qué sirve la mezcla de agua oxigenada con jabón en barra rosa y gotas de limón: tres poderosos usos domésticos

La búsqueda de alternativas para mantener la limpieza en el hogar ha impulsado la utilización de combinaciones caseras que aprovechan insumos económicos y fáciles de conseguir

Para qué sirve la mezcla

COMAEP exige esclarecer el retiro que hizo la alcaldía Cuauhtémoc de la ‘Banca de Fidel y el Ché’

El Comité de Monumentos solicitó a la Contraloría General indagar las circunstancias en que fue retirada la pieza escultórica

COMAEP exige esclarecer el retiro

Inundaciones históricas de más de un metro de altura azotaron CDMX y Edomex | Video

Problemas en el drenaje complicaron el restablecimiento de servicios y evidenció las limitaciones del sistema ante precipitaciones de tal magnitud

Inundaciones históricas de más de

Un albañil fue asesinado en el patio de su casa con armas de fuego por al menos dos hombres en Las Bebelamas, Sinaloa

La víctima fue ultimada por dos personas que arribaron a su hogar en motocicleta con armas largas

Un albañil fue asesinado en

Tras ignorar sanciones, desarrollo de lujo en Tulum es asegurado por la Profepa por ser nido de tortugas

El proyecto fue clausurado por construir sin autorización en zona de anidación de tortugas y manglar

Tras ignorar sanciones, desarrollo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un albañil fue asesinado en

Un albañil fue asesinado en el patio de su casa con armas de fuego por al menos dos hombres en Las Bebelamas, Sinaloa

Guardia Nacional, Semar y el Ejército destruyen ocho centros de precursores químicos en Sinaloa y un narcocampamento

Coparmex reconoce al Congreso de Sinaloa la aprobación para combatir la extorsión, buscarán aceptación federal

Tras la muerte de un Policía Estatal en enfrentamiento, autoridades aseguraron armas y más de 3 mil cargadores

Desapariciones, heridos, homicidios y hallazgo de cadáveres: jornada violenta del sábado en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Novena eliminación en La Casa

Novena eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy domingo 28 de septiembre

Roberto Martínez desata especulaciones tras revelar que Nodal detuvo estreno de entrevista: “Prefiero no abrir la boca”

Roberto Palazuelos regresa a la televisión con ‘40 y 20’ y promete escándalo en el capítulo 150

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo: Dalílah Polanco presiente que será la novena eliminada

Boda de Selena Gomez y Benny Blanco: conoce a la familia mexicana de la cantante que llegó como inmigrante a EEUU

DEPORTES

Confusión, insultos y separación: así

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago