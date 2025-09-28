Omar Kalid, de 17 años, es reportado como desaparecido y lo hallan muerto al interior de un hotel en Acapulco

De acuerdo a las autoridades, el menor pudo haber sido asesinado durante un asalto (@/SemujerGro)

El hallazgo del cuerpo de Omar Kalid Sánchez Salto, un joven de 17 años, en el interior de un hotel de Acapulco ha generado conmoción en la comunidad local y entre los estudiantes de la Preparatoria No. 17 de la Universidad Autónoma de Guerrero. La identificación del adolescente, quien había sido reportado como desaparecido desde el 24 de septiembre, se confirmó tras una serie de diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero.

La desaparición de Omar Kalid Sánchez Salto fue reportada el mismo día en que se le vio por última vez en el Puerto de Acapulco, que de acuerdo a los datos oficiales, fue el 24 de septiembre.

Debido a la preocupación de sus familiares y amigos por su integridad, pidieron a las autoridades emitir un boletín de búsqueda.

Por ello, la Secretaría de la Mujer de la entidad, publicó e su perfil social de X, la ficha de búsqueda.

(@/SemujerGro)

Posterior a la publicación, la respuesta de las autoridades se intensificó cuando ese mismo día la Fiscalía General del Estado de Guerrero notificó a la familia que en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encontraba un cuerpo con características que coincidían con las del joven menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado al interior de una habitación de hotel situada en la calle Comandante Ortiz Monasterio, a unos 30 metros de la Ciudad y Puerto de Acapulco.

Fueron los trabajadores de limpieza quienes alertaron a la policía de haber encontrado el cadáver con signos de violencia.

Las investigaciones iniciales apuntan a que Omar Kalid fue asesinado a golpes en el mismo lugar donde fue hallado, sin embargo, hasta el momento no se han esclarecido los motivos del crimen, por lo que las autoridades informaron considerar la posibilidad de que se haya tratado de un asalto con violencia

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero ha señalado que se encuentra trabajando para esclarecer los hechos y agotar todas las líneas de investigación disponibles, además, resaltaron la prioridad que representa el caso para las instancias de procuración de justicia.

El caso de Omar Kalid Sánchez Salto ha puesto en relieve la preocupación por la seguridad de los jóvenes en la región y la urgencia de respuestas claras por parte de las autoridades.

La comunidad espera que las investigaciones permitan esclarecer el origen del asesinato y determinar a los responsables.