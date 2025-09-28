Luisa María Alcalde devela la alianza entre el PAN y el MC: “El McPAN sí existe, aunque las dirigencias se esmeren en negarlo”

Dante Delgado, presidente del partido Movimiento ciudadano , y también senador, busca colocar a sus candidatos como una alternativa al proyecto oficialista de la 4T, en miras a las elecciones presidenciales del 2024 Foto: Cuartoscuro

La dirigente nacional del Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que existe una alianza entre el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano bajo el nombre de “McPAN”, además señaló que la dirigencia de ambos partidos intenta negarlos.

A unos días de la primera mención que hiciera la presidenta Claudia Sheinbaum bautizando a esta alianza, la morenista Luisa Alcalde expresó su rechazo al nuevo proyecto político denominado McPAN, al señalar que está integrado por lo peor de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

Alcalde afirmó: “De ‘novedosos’ y ‘frescos’ no tienen nada: son más de lo mismo, pura corrupción e hipocresía”. Según la funcionaria, este grupo presenta una imagen renovada mientras reproduce prácticas cuestionadas.

Mediante una publicación en redes sociales manifestó su postura, acusó de hipocresía y reiteró su opinión sobre la falta de cambios reales en el panorama político representado por este nuevo bloque opositor. Las declaraciones se difundieron a través de redes sociales ante los recientes movimientos de alianzas partidistas.

Alcalde declaró en días pasados “empezamos a ver a este PAN que siempre ha sido muy hipócrita, muy convenenciero que empieza como a parecer que ya no le conviene tanto el PRIAN porque entonces ya huele medio feito el PRI”, en su pódcast “La Moreniza” en donde también se señaló que entre ambos partidos, PRI y PAN habría una ruptura de clase.

Alcalde condenó “se ve como hay algunas declaraciones ‘con el PRI ni a la esquina’ y parece que empiezan a voltear del otro lado, a ver a este supuesto ‘movimiento”, digo, Movimiento Ciudadano pero como movimiento fresco y parece que se empiezan a acercar al Movimiento Ciudadano y yo no sé si MC estaría dispuesto pero, ¿aliarse con el pan? digo, te da una idea de que realmente son lo mismo”

Hace tan sólo unos días Sheinbaum expuso en la “mañanera del pueblo” la posibilidad de que el PAN, liderado por Jorge Romero, y Movimiento Ciudadano, bajo la dirección de Jorge Álvarez Máynez, reactiven una alianza similar a la de 2018. Señaló que existen acercamientos entre ambos partidos luego de que Acción Nacional planea pausar su alianza con el PRI. Según Sheinbaum, Morena ha enfrentado frentes amplios en las últimas dos elecciones presidenciales y advirtió que en 2030 podría repetirse la alianza, posiblemente con Ricardo Anaya y Luis Donaldo Colosio como figuras centrales.

La mandataria descalificó a ambos partidos al ligarlos a supuestos grupos criminales, y preguntó ¿quién quiere aliarse con el cártel inmobiliario?”.