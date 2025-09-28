Hallan un cuerpo enterrado en una vivienda asegurada por la SEMAR en Villa Juárez, Sinaloa

Autoridades hallan un cuerpo enterrado en una vivienda de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del pasado sábado 27 de septiembre de 2025 se halló un cuerpo enterrado en el patio de una vivienda ubicada en la colonia 4 de Marzo, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

El inmueble ubicado en la colonia 4 de Marzo, sindicatura de Villa Juárez, Navolato. se encontraba asegurado por la Secretaría de Marina (SEMAR) y

De acuerdo con reportes de fuentes locales, la víctima, cuya identidad permanece desconocida, fue localizada en la intersección de las calles Cuarta y Domingo Rubí, en un hecho que generó inquietud en la comunidad y activó la movilización de autoridades.

Detalle de los hechos

El inmueble se encontraba asegurado por la Secretaría de Marina, autoridad que estaba a la espera de una orden de cateo federal que permitiera el ingreso legal al domicilio. Una vez obtenida la autorización judicial, los elementos accedieron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo, que presentaba signos de haber permanecido varios días sin vida.

Tras el hallazgo, se solicitó la intervención de la Dirección General de Investigación Pericial, cuyos especialistas realizaron los trabajos de campo en el sitio.

Al mismo tiempo, policías investigadores iniciaron las indagatorias para determinar las causas del fallecimiento en un proceso que involucra tanto a fuerzas federales como a instancias forenses y de investigación criminal.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia correspondiente. Posteriormente, los restos serán entregados a los familiares de la víctima para su sepultura conforme a sus tradiciones.

Fosas clandestinas en Sinaloa

Policía La víctima, aún sin identificar, fue localizada tras una movilización de fuerzas federales y forenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 22 de abril de este año, el colectivo Sabuesos Guerreras A.C. reportó el hallazgo de al menos 11 cuerpos en siete fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones del ejido El Mezquitillo, en la sindicatura de Costa Rica, Sinaloa

El grupo de búsqueda localizó los restos durante una jornada que comenzó el lunes, tras recibir una denuncia anónima sobre la posible presencia de restos humanos en esta zona rural de Culiacán.

Las labores de búsqueda contaron con la participación de familiares de personas desaparecidas, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, así como peritos forenses, integrantes del Servicio Médico Forense (Semefo), agentes investigadores, elementos del Ejército, Guardia Nacional y cuerpos policiales estatales y municipales, quienes aseguraron el área durante las excavaciones.

Según Grupo Multimedios, los trabajos en el terreno identificado como un sitio recurrente de hallazgos, permitieron ubicar once cadáveres, aunque se prevé que el número podría aumentar conforme continúen las diligencias.

Belinda Aguilar, representante de Sabuesos Guerreras, explicó a Grupo Multimedios que la denuncia confidencial y la presión constante de las familias facilitaron la intervención de las autoridades en la zona. “Los hallazgos son el resultado de la insistencia de las familias para que la búsqueda no se detenga”, detalló Aguilar.

El terreno permanece bajo resguardo, con la presencia permanente de buscadoras y personal forense que continúa la recuperación y análisis de los restos localizados. Hasta el momento, las autoridades no han informado si alguno de los cuerpos ha sido identificado.