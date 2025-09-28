México

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Así van las posiciones de pilotos y constructores del mundial de la F1 tras el último Gran Premio

Por Armando Montes

Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de un emocionante espectáculo, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Los 3 mejores pilotos del Campeonato

Carlos Sainz logró mantenerse dentro de la Fórmula 1 tras su salida de Ferrari y consiguió un asiente con la icónica escudería británica Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato de pilotos son: Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen.

Tras el último Gran Premio, el australiano de McLaren encabeza la tabla de pilotos, llegando a los 324 puntos en lo que va de la temporada.

Por su parte, el piloto británico de la escudería McLaren le respira la nuca a Piastri y se encuentra en el segundo puesto con sus 299 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Red Bull Racing, con el tercer lugar. El neerlandés ya registra 255 en lo que va de la competición.

La lista completa de la Fórmula 1

Lewis Hamilton en los test de prueba con Ferrari en Bahrein (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 324

2.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 299

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 255

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 212

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 165

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 121

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 78

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 70

9.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 39

10.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 37

11.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

12.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 31

13.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 30

14.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 30

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas

Número: 31

País: France

Puntos: 28

16.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 20

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 20

18.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 18

19.- Oliver Bearman

Escudería: Haas

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 16

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

