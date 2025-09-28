México

Estas será las regiones más afectadas por las lluvias de este domingo, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre precipitaciones de gran intensidad, descargas eléctricas y granizo en varias regiones

Por Aura Reyna

La tormenta tropical Imelda se forma en el Atlántico, pero no representa peligro para México, según el SMN (X/ @MetroCDMX)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la presencia de lluvias de diversas intensidades en gran parte del país durante este domingo.

Esto como resultado de una combinación de sistemas meteorológicos que incluyen una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, el ingreso de humedad desde el Golfo de México y el Pacífico, así como la aproximación de una onda tropical a la Península de Yucatán.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento, especialmente en zonas de tormenta.

¿Qué estados serán los más afectados?

El descenso térmico afectará zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla (EFE/Daniel Ricardez)

Según el pronóstico, los estados más afectados serán Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde se esperan lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, las cuales podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas en ríos y arroyos.

Además, se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en entidades como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Estado de México, Campeche y Yucatán, mientras que en la Ciudad de México, Nayarit, Colima, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala e Hidalgo, entre otras, las lluvias serán fuertes (25 a 50 mm).

En el norte del país, se anticipan chubascos en estados como Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Baja California.

El SMN también advirtió sobre vientos con rachas de hasta 60 km/h y posibles torbellinos en el estado de Chihuahua, y ráfagas de entre 30 y 50 km/h en entidades del noreste y el Istmo de Tehuantepec.

En las costas del Pacífico sur, específicamente en Oaxaca y Chiapas, así como en la península de Baja California, persistirá el oleaje elevado, con alturas de 1.5 a 2.5 metros.

El pronóstico para otros estados

La combinación de sistemas meteorológicos genera condiciones de riesgo por lluvias, vientos y oleaje en varias regiones mexicanas (X @JaliscoVial)

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo cálido a caluroso en buena parte del país. Las temperaturas más elevadas se registrarán en Sinaloa, donde podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius, y en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán, con máximas de 35 a 40 grados.

Por otro lado, se espera un descenso térmico para la madrugada del lunes en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla, con mínimas de 0 a 5 grados Celsius.

Finalmente, el SMN informó sobre la formación de la tormenta tropical Imelda en el Atlántico, a partir de la depresión tropical Nueve.

Al mediodía de este domingo, Imelda se localizaba a 155 km al oeste-noroeste de Bahamas y a más de 1,000 km al este-noreste de Cancún, con vientos sostenidos de 65 km/h. Por ahora, no representa un riesgo para el territorio nacional.

