Condiciones climáticas en México: previsión de temperaturas y fenómenos para este 28 de septiembre

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 28 de septiembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 28 de septiembre

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como chubascos en la península de Baja California. A su vez, el sistema frontal núm. 4 se extiende con características de estacionario sobre el golfo de México, noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, incluida la península de Yucatán. Por otra parte, un canal de baja presión en el interior del país, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur de la República Mexicana. Asimismo, el huracán Narda continuará su desplazamiento hacia el oeste, lejos del país; sin embargo, mantendrá oleaje elevado en la costa occidental de Baja California Sur. Continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Colima. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.