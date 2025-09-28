AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este sábado

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.
Es por eso que el AICM publica en vivo el estado de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas del sábado 27 de septiembre.
Los vuelos cancelados y retrasados de hoy
Vuelo: AC992
Destino: Toronto
Aerolínea: Air Canada
Hora: 00:15
Estado: Demorado
Vuelo: Y4700
Destino: Chicago
Aerolínea: Volaris
Hora: 00:40
Estatus: Demorado
Vuelo: Y43912
Destino: Bogota Co
Aerolínea: Volaris
Hora: 00:40
Estado: Demorado
Vuelo: VB1120
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:35
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1134
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:30
Estatus: Demorado
Vuelo: UA1064
Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
Hora: 08:38
Estado: Demorado
Vuelo: IB304
Destino: Madrid
Aerolínea: Iberia
Hora: 11:25
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1398
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:00
Estado: Demorado
Vuelo: AA502
Destino: Phoenix
Aerolínea: American Airlines
Hora: 16:05
Estado: Demorado
Vuelo: VB1066
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:00
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1138
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 18:30
Estado: Demorado
Vuelo: Y4702
Destino: Chicago
Aerolínea: Volaris
Hora: 18:30
Estatus: Demorado
Vuelo: KL686
Destino: Amsterdam
Aerolínea: KLM Royal Dutch Airlines
Hora: 19:25
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4182
Destino: Tijuana
Aerolínea: Volaris
Hora: 19:40
Estado: Demorado
Vuelo: AM1
Destino: Madrid
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 20:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AF179
Destino: Paris-Cdg
Aerolínea: Air France
Hora: 20:06
Estado: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.