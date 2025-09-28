México

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este sábado

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Por Infobae Noticias

Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son algo de casi todos los días.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estado de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte de las 18:00 horas del sábado 27 de septiembre.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AC992

Destino: Toronto

Aerolínea: Air Canada

Hora: 00:15

Estado: Demorado

Vuelo: Y4700

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Vuelo: Y43912

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:40

Estado: Demorado

Vuelo: VB1120

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:35

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1134

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:30

Estatus: Demorado

Vuelo: UA1064

Destino: Newark

Aerolínea: United Airlines

Hora: 08:38

Estado: Demorado

Vuelo: IB304

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 11:25

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:00

Estado: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 16:05

Estado: Demorado

Vuelo: VB1066

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1138

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 18:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4702

Destino: Chicago

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:30

Estatus: Demorado

Vuelo: KL686

Destino: Amsterdam

Aerolínea: KLM Royal Dutch Airlines

Hora: 19:25

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4182

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 19:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM1

Destino: Madrid

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 20:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AF179

Destino: Paris-Cdg

Aerolínea: Air France

Hora: 20:06

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

