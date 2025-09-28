Afectaciones por lluvias en calzada Ignacio Zaragoza: Línea A del Metro cierra con servicio provisional

Foto: (SSC)

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la zona oriente del Valle de México han provocado severas afectaciones en la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, especialmente en la Línea A, lo que ha obligado a suspender el servicio en un tramo de dicha ruta.

A través de un comunicado, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó que las labores de bombeo en la Línea A continúan y se extenderán durante varias horas más debido a la gran cantidad de agua acumulada, así como a las afectaciones en viviendas cercanas y en la infraestructura del sistema.

“Continúan las labores de bombeo en la Línea A, mismas que se extenderán durante varias horas, debido a la intensa lluvia en la zona y las afectaciones a viviendas y al Metro”, publicó Rubalcava en su cuenta oficial. Asimismo, agradeció la coordinación interinstitucional entre diferentes organismos para atender la emergencia.

Adrián Rubalcava anunció estado de la Línea A del Metro. Foto: (Captura de pantalla)

En estas labores participan de manera conjunta y sin interrupciones personal del Metro, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría del Agua del Estado de México (SEGIAGUA), así como autoridades del municipio de La Paz, una de las zonas más afectadas por la tormenta.

Para mitigar los inconvenientes a las y los usuarios, se mantiene habilitado un servicio gratuito de transporte RTP en el tramo Guelatao - Santa Marta, el cual continuará operando mientras se restablece por completo la operatividad de la Línea A. Este apoyo busca asegurar que las personas puedan llegar a sus destinos sin costo adicional, a pesar de las complicaciones generadas por las lluvias.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó en su último reporte que se esperan lluvias y chubascos dispersos durante las próximas horas en las zonas oriente, sur y poniente de la capital. No obstante, se prevé que las precipitaciones disminuyan su intensidad hacia la madrugada, lo que permitiría avanzar más rápidamente con las labores de desagüe y limpieza en la infraestructura afectada.

Activan servicio provisional de RTP. Foto: (Adrián Rubalcava)

De acuerdo con lo informado por el STC y las autoridades involucradas, se espera que la Línea A pueda reanudar su servicio este domingo 28 de septiembre, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y se haya verificado la seguridad de las instalaciones para su operación.

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información que se difunda a través de los canales oficiales del @MetroCDMX, y a seguir las recomendaciones de Protección Civil para evitar riesgos durante esta contingencia.

Esta situación pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante fenómenos meteorológicos extremos, cuya frecuencia parece ir en aumento. Mientras tanto, las y los usuarios del Metro deberán continuar ajustando sus trayectos ante una emergencia que, aunque temporal, impacta de forma directa la movilidad de miles de personas en el oriente de la ciudad.