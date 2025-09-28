México

Adiós mochila: Metrobús implementa nueva regla sobre su uso durante el viaje

Esta nueva medida buscar mejorar la experiencia de viaje de los usuarios

Por Abigail Gómez

Guardar
El Metrobús de la Ciudad
El Metrobús de la Ciudad de México informó que los pasajeros deben evitar esta práctica. Foto: X/@MetrobusCDMX.

La introducción de una nueva disposición en el Metrobús CDMX ha modificado la rutina de los pasajeros habituales del sistema de transporte público de la capital mexicana.

A partir de ahora, los usuarios deberán colocar sus mochilas, bolsas y maletas en los cestos o maleteros internos dispuestos en cada unidad, en lugar de llevarlas en la espalda o el pecho durante el trayecto.

Esta medida, impulsada por las autoridades del Metrobús CDMX, busca optimizar la circulación dentro de los vehículos y reducir incidentes derivados del uso inadecuado de estos objetos personales.

La decisión de implementar esta práctica responde a una campaña previa orientada a fomentar un comportamiento cívico y empático entre los pasajeros.

Este transporte cuenta con espacios
Este transporte cuenta con espacios especiales para colocar los objetos voluminosos. (Metrobús)

Según los comunicados oficiales del Metrobús CDMX, la acción de bajar la mochila o depositarla en los espacios designados contribuye a evitar atascos, golpes y rayones en la piel, así como otros accidentes que pueden producirse cuando estos objetos se portan en la parte superior del cuerpo.

“Disminuye los empujones, mejora la circulación dentro de las unidades y favorece un ambiente más respetuoso entre usuarios”, destaca la autoridad en sus mensajes dirigidos a la ciudadanía.

Aunque la nueva norma no contempla sanciones económicas ni disciplinarias para quienes no la cumplan, el Metrobús CDMX subraya que la diferencia entre acatarla o ignorarla puede traducirse en una experiencia de viaje mucho más agradable o, por el contrario, en situaciones incómodas y potencialmente peligrosas.

Llevar la mochila en los hombros dificulta la movilidad y genera incomodidad en espacios reducidos, mientras que bajarla o colocarla en los canastos internos facilita la convivencia y promueve una mayor seguridad para todos los ocupantes.

Esta práctica, que ahora se formaliza en la Ciudad de México, ya es habitual en diversos sistemas de transporte alrededor del mundo, donde el respeto por el espacio colectivo se considera fundamental para el buen funcionamiento del servicio.

Con “mochila abajo”, los viajes se vuelven más prácticos y cómodos, según insisten las autoridades del Metrobús CDMX.

La medida se enmarca en una serie de acciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios y a consolidar una cultura de respeto y empatía en el transporte público capitalino.

En este sentido, aunque no se trata de una medida obligatoria, se espera que sea una campaña que ayude a generar un cambio en la población y mejorar la experiencia del viaje en los usuarios.

Temas Relacionados

MetrobúsMetromexico-noticias

Más Noticias

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Diversos hechos violentos han sido registrados en Michoacán

Grupo armado ataca con drones

Sheinbaum destaca la reducción de la brecha de desigualdad en México

Sheinbaum Pardo subrayó la magnitud de este cambio social

Sheinbaum destaca la reducción de

Rayos impactaron en torre de control del AICM: así afectaron sus sistemas y generaron retrasos en los vuelos

Un fenómeno meteorológico extremo alteró la rutina del aeropuerto capitalino, obligando a suspender operaciones y desviar vuelos

Rayos impactaron en torre de

Tren México-Guadalajara: Sheinbaum explica avance de cada tramo

La mandataria explicó la razón por la cual Guadalajara será una de las últimas en sumarse al plan ferroviario

Tren México-Guadalajara: Sheinbaum explica avance

Cómo usar el bicarbonato de sodio para dejar tu auto reluciente por dentro y por fuera

Este ingrediente puede ser un excelente aliado para el cuidado de tu carro

Cómo usar el bicarbonato de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo armado ataca con drones

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Edomex: operaba en al menos cinco municipios

Cobraban a clientes $250 pesos y a ellas les daban $50: rescatan a 14 mujeres víctimas de trata en Q. Roo

Procesan a tres ex policías de Rosarito por desaparición forzada en Baja California

Apuestas ilegales y lavado de dinero: así es como el crimen organizado sacude el deporte latinoamericano

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: este domingo será la última gala de eliminación

Fey defiende a Yalitza Aparicio de fuertes ataques en redes sociales: “Es muy triste”

Apio Quijano acusa a Dalílah Polanco de desleal pese a trabajar con ella: “No me anden embarrando”

“Una Familia de Diez” estrena su temporada 12: hora, canal y todos los detalles del regreso más divertido de la TV

¿Maryfer Centeno entrará en el 2026 como participante de La Casa de los Famosos México 4? Ella misma revela los detalles

DEPORTES

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas

Toño de Valdés reaparece en redes sociales tras cirugía del estómago: dedica un emotivo mensaje