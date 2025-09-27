México

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Salina Cruz

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Por Infobae Noticias

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Salina Cruz ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:56 de este 26 de septiembre a 90 km al sureste del municipio y tuvo una profundidad de 16.1 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 15.498 grados de latitud y -94.74 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo hacer una mochila de emergencia?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?

Designaciones confirmadas para el duelo del sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, con presencia de silbantes de experiencia internacional

¿Quiénes serán los árbitros para

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

Tres de los implicados cuentan con investigaciones previas por secuestro exprés con un modus operandi similar

Detienen en CDMX a seis

Sonic 3 supera a Las guerreras K-pop en el ranking de películas en Netflix México

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Sonic 3 supera a Las

Tren Suburbano anuncia cambios en frecuencia de trenes para el 27 de septiembre y 4 de octubre

Durante estos días, los usuarios experimentarán variaciones en la frecuencia de los servicios

Tren Suburbano anuncia cambios en

El mensaje que Sarah Bustani le envió a Alessandra Rosaldo tras el supuesto escándalo con Dalílah Polanco

La diseñadora de modas puso fin a los rumores sobre la relación que sostuvo con Eugenio Derbez

El mensaje que Sarah Bustani
MÁS NOTICIAS

NARCO

La vez que Sandra Cuevas

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

ENTRETENIMIENTO

El mensaje que Sarah Bustani

El mensaje que Sarah Bustani le envió a Alessandra Rosaldo tras el supuesto escándalo con Dalílah Polanco

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras hoy 26 de septiembre

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en México

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Top de películas más vistas en Netflix México

DEPORTES

¿Posibles cambios en la Leagues

¿Posibles cambios en la Leagues Cup? Esto dijo el comisionado de la MLS

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”