México

Temblor en Michoacán hoy: se registra sismo en Nueva Italia

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Por Infobae Noticias

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Nueva Italia ubicado en Michoacán.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:40 de este 27 de septiembre a 56 km al sureste de la ciudad y tuvo una profundidad de 67.6 km.

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 18.624 grados de latitud y -101.763 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, explica el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según múltiples factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para estudiar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia institución académica, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

La tradicional fiesta semanal tuvo un nuevo giro cuando coincidió con el festejo del influencer

Así celebró Abelito su cumpleaños

Liberan a 38 miembros de La Luz del Mundo en Michoacán tras fallo judicial

Entre los detenidos se encontraban 37 mexicanos y una persona de nacionalidad estadounidense

Liberan a 38 miembros de

Jonathan Maldonado, el sobreviviente que alzó la voz ante el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Luego de aquella fatídica noche, el joven normalista presentó secuelas físicas y psicológicas que marcaron su vida

Jonathan Maldonado, el sobreviviente que

“¿Un bolillo para el susto?“: Qué tan funcional es esta práctica, según la ciencia

Luego de un sismo, una mala noticia o un accidente es común que las personas ofrezcan este pan como remedio para “encapsular la bilis”

“¿Un bolillo para el susto?“:

Abelito se posiciona como segundo finalista en La Casa de los Famosos México

El triunfo de Abelito se juntó con la reciente visita de sus papás y su cumpleaños, lo que causó bastante emoción en el habitante

Abelito se posiciona como segundo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Departamento del Tesoro de EEUU

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Abelito su cumpleaños

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

Abelito se posiciona como segundo finalista en La Casa de los Famosos México

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

La Casa de los Famosos México 2025: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras

Quién es Jimena Longoria, ex conductora de Venga la Alegría que se une a Las Estrellas Bailan en Hoy junto con su esposo

DEPORTES

Liga MX reprograma el partido

Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?